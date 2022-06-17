Vettel: "Montreal'de puan kazanmak bizim için başarı olacak"

Vettel şöyle dedi: "Son iki yarış için herhangi bir güncelleme hazırlamamış olsak da durum giderek daha iyiye gidiyor."

"Aracın özelliklerini daha iyi anlıyoruz ve bu da en iyi ayarların bulunmasına yardımcı oluyor."

"Barselona'ya neredeyse yeni bir araç getirdik ve onunla hiç deneyimimiz yoktu. Fakat şimdi araç hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Gridin ortasında çok sıkı bir mücadele olduğunu ve farkların oldukça az olduğunu söylemekte fayda var."

"Bu nedenle, biraz gelişmeyi başarırsak, sonuçlara hemen etki eder ve daha iyi görünmeye başlarız. Ayrıca pilotaj olarak doğru şeyi yapmanız gereken ve işlerin büyük oranda sürücüye bağlı olduğu teknik pistleri de seviyorum."

"Montreal'e gelirsek, bu hafta sonu gerçekçi kalmalıyız. Puan almamız bile bizim için başarı olacak. Ayrıca Bakü'de iki Ferrari sürücüsünün yarış dışı kalması sayesinde iki sıra kazandığımızı unutmamalıyız."

"Üst sıralarda yer almak kolay değil çünkü ilk dört sırayı genellikle en iyi iki takımın sürücüleri alıyor. Sonrasında, orta gruptaki takımların biraz önünde olan Mercedes var . Bir bakıma ilk on içindeki son dört sıra için savaşabiliyoruz."

"Bakü'de iyi performans göstermeseler de McLaren genellikle oldukça iyi görünüyor."