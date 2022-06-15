Vettel: "Montreal'de nasıl performans göstereceğimizi merak ediyorum"

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Aston Martin sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda daha iyi performans sergilemeye başladı ve Bakü'de özellikle Sebastian Vettel'in temposu gayet kuvvetliydi.

Altıncı olarak Aston Martin'e bu yılki en iyi sonucunu getiren Vettel, takımın şampiyonada daha yukarılarda yer alması için değerli puanlar kazandı.

Bu hafta sonu Kanada GP yapılacak ve bu yarış, son kez 2019 yılında gerçekleştirildiği için takımlar neler olacağına dair pek fazla görüşe sahip değiller.

Daha önce burada iki kez zafere ulaşan Vettel, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Birkaç yıldır yarışmadığımız bir piste geri dönmek her zaman için güzeldir. Yine de bu durum ritim yakalamayı büyük bir zorluk haline getirecek."

"Fakat kesinlikle beklememize değecek çünkü Circuit Gilles Villeneuve harika bir pist ve yarış için harika bir yer."

"Takım son birkaç yarışta çok şey öğrendi ve aracımız her geçen hafta daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden Montreal'de işlerin nasıl gittiğini görmek güzel olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll ise kendi ülkesinde iyi bir sonuç almakta kararlı.

Genç pilot, "Taraftarlarımızın önünde piste çıkmak ve tekrar Kanada'da yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Son birkaç yıldır Montreal'e gidememiş olmak üzücüydü. Aradan geçen zaman nedeniyle aracı ilk seanslara hazırlamak adına yapılacak çok iş var."

"Takım sezon boyunca büyük bir ilerleme kaydetti, umarım kendi ülkemde iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.