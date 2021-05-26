Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Monako'da sıralamalarda 8. olarak bu sene en iyi sonucunu elde eden Vettel, yarışı 5. sırada tamamladı. Böylece hem Vettel, hem de Aston Martin bu seneki en iyi sonuçlarını elde etmiş oldu.

Yarışta Charles Leclerc'in başlayamaması ve Valtteri Bottas'ın pit stopta yaşadığı sorun Vettel'in iki sıra kazanmasında yardımcı oldu ancak bu durumda dahi Vettel 7. olabilirdi ve yine de iyi bir sonuç elde etmiş olabilirdi.

Yarışta önemli olan Vettel'in aldığı puanlardan ziyade pit stoplardan önce ihtiyaç duyduğu hızlı turları atabilmiş olması ve pit stoptan çıkışta rampaya doğru çıkarken Pierre Gasly'e karşı cesur hamlesiydi.

Bu performans, insanlara Vettel'in F1 aracının nasıl kullanılacağını unutmadığını göstermiş oldu. Vettel, Ferrari'deki son döneminde yolunu kaybetmesinin ardından bu sene başında da pek istediği sonuçları almakta zorlandı.

2011 ve 2017'de Monako'da kazanan Vettel, Monako'da Perşembe gününden itibaren rahat hissetti ve ilk iki antrenman seansında 8. ve 10. oldu. Normalde bu sene Lance Stroll, Vettel'in önünde yer alsa da Monako'da Vettel açık bir şekilde öndeydi.

Vettel'e Aston Martin'in en son taban güncellemesi yardımcı oldu. Silverstone merkezli ekip, bu sene kaybettiği performansı telafi etmenin yollarını aramaya devam ediyor.

Vettel, sıralamaların birinci seansında tek bir set yeni lastik kullanma kumarını oynadı ve 15. olarak kıl payı 2. seansa geçmeyi başardı. Ancak şampiyon pilot Q2'de 9. oldu ve ardından Q3'te 8. olarak Lewis Hamilton'ın arkasında kendisine yer buldu.

Vettel Portekiz'de 10. olmasının ardından bu sene 2. kez sıralamalarda son seansa kaldı.

Sıralamaların ardından Vettel, ''Daha iyiydi. Bu pisti hep sevmiştim. Yani evet, son bölümde ikinci turları atamamak hep hayal kırıklığına neden oluyor. Muhtemelen, son bölüme kalan herkes böyle hissetmiştir ama evet, bugün iyi bir sonuç aldık.''

''Yani, burada komple bir tur atmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum ve bence 2-3 tane komple tur attık. Bu kesinlikle güzel bir his. Perşembe günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında oldukça iyi hissetmiştim. Bu hissiyatı korumak ve her zaman bir adım önde olmak önemli olandı.''

''İkinci bölüme az bir farkla çıktık çünkü son bölüme 2 yeni kullanılmamış yumuşak lastik saklamak istiyordum. [Kırmızı bayraklar çıktığından] bu bize yardımcı olmadı ama yine de sıralama turlarının başında [son bölüme] 2 lastik saklamak istiyordum.''

''Yarın puan barajının içinden başlıyoruz ve bu barajın içinde kalma olasılığımız yüksek. Neler olacağını göreceğiz.'' demişti.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc'in aracında yaşanan sorun nedeniyle yarışa başlamamasının ardından Vettel gridde 7. sıradan başlamış oldu. İlk bölümde Vettel; Gasly ve Hamilton'ın arkasında, Sergio Perez'in önünde 7. sırada devam etti. Bu grupta pite giren ilk isim Hamilton oldu. Mercedes pilotu erken pit stopla pozisyon kazanmayı hedefliyordu ve 29. turda pite geldi. Bir tur sonra ise Gasly pite geldi.

Pist üstünde önü boş olan ve lastiklerini saklayan Vettel, önündeki isimler pite girdiğinde birkaç hızlı tur attı.

Vettel, "Keyif aldım çünkü olması gereken zamanda yapmamız gereken şeyi yaptık. İlk 10 tur oldukça sıkıcıydı. İlk başta Sergio biraz zorladı ancak gerçek bir tehdit değildi. Ardından lastikleri korumak için biraz yavaşladı. Pit stoptan önceki turların kritik olacağını biliyordum ve öyle oldu."

"Araçta iyi odluğum ve olması gerektiği zaman zorlayabildiğim için mutluydum. Aracın nasıl cevap vereceğini biliyordum." dedi.

Vettel, Hamilton'dan 2 tur sonra pite geldi. Vettel, Hamilton'ı geçmeye yetecek kadar iyi iş çıkarmıştı ancak St Devote'den çıktığında Gasly'i de görebiliyordu.

Pit yolu çıkış çizgisinden çıkarken, neredeyse temas yaşayacaklardı. Sonunda AlphaTauri pilotu pes etmek zorunda kaldı ve Vettel kendisini önde buldu.

Vettel, "Yakın olacağını biliyordum. Ancak o kadar yakın olması, her zaman işleri zorlaştırır. Ondan bir burun kadar öndeydim ve onu görebiliyordum. Ancak ne kadar önde olduğumu gerçekten söyleyemem çünkü neredeyse yan yanaydık. Aracın 4'te 1'i kalmış gibiydi. Ardından sola, sağa doğru hareket etmeye başladık."

"Sanırım onu gördüğümü biliyordu, bir noktada bırakmak zorunda kaldı. Ona yer bıraktım ancak ben daha yeni lastiklere sahiptim. Yine de Casino'ya doğru gidişte pek rahat değildik." dedi.

Takımın diğer pilotu Lance Stroll, sert lastiklerle tamamen farklı bir stratejiye sahipti ve gridde 13.lükten 8. sıraya yükselmeyi başardı. Bu sayede Aston 14 puan kazandı ve şampiyonada 7. sıradan bir anda 5. sıraya yükseldi.

Vettel, "İki araçla birden bu puanlara sahip olduğumuz için mutlu olabiliriz. Bugün pit duvarında harika kararlar aldık ve önemli olduğu anlarda araçta iyi bir tempo yakaladım. Bu yüzden bugün bizim için fark yaratan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Pist üstünde 2,3 tur daha kalıp ekstra performansı kullanabildik."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Erik Junius

"Yumuşak lastiklerde gerçekten iyiydim. İlk başta pistte öylesine turluyordum. Öndeki araçların gitmesine izin verdim, ardından yavaşça farkı kapattım. Mevcut performansımızla Sergio'yu arkamızda tutma şansımızın olduğunu düşünmüştüm ancak onun ekstra bir saniyesi daha varmış ve bu mümkün olmadı."

"Ancak diğer taraftan Lewis ve Pierre'i geçmeyi başardık. Bu bizim için harika bir sonuçtu." dedi.

Vettel için Aston'a geçiş kolay bir süreç değildi. Şampiyon pilot Ferrari ile zorlu bir dönemi geride bırakmıştı.

Ancak o, sezona zorlu bir başlangıç yapan takımına moral verme konusunda istekliydi.

Vettel, "Takım için mutluyum. Geçen sene geçirdikleri oldukça güçlü sezonun ardından bu sene hayal kırıklığı oldu. Buna ihtiyacımız vardı, ekibimdekiler bunu hak ediyorlar. Ayrıca fabrikadakiler için de iyi bir sinyal oldu. Çok fazla şey oluyor."

"Ancak umarım bu sonuç motivasyonu arttırmada ve güçlü bir yarışlar geçirebilmemiz için momentum kazanmada etkili olur." dedi.

Vettel, Monako'da aldığı sonucun ardından takımının daha fazla performans bulması, böylece benzer performanslar gösterebilmeleri konusunda istekli.

Vettel, "Açıkçası orta bölün çok yakın. Ekstra birkaç ondalık bulabilirsek, nerede olursak olsun büyük fark yaratır çünkü bu sıralamalarda 3. sıraya geçmemiz için yeterli olur. Bu sayede yarışta bir tur ekstra pist üstünde kalabiliriz ya da erken pit stop stratejisini çalıştırabiliriz."

"Günün sonunda, hafta sonuna dönüp baktığınızda muhtemelen 5 dakika çok önemli. O dakikalar sıralama turlarını ve yarıştaki kritik turları içeriyor. Ancak bu kadar yakın bir grupta, her şeyi doğru yapmanız, her şeyin lehinize olması gerekiyor." dedi.