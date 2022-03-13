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Vettel: "Monako GP'ye hazırlık için simülatör yerine otobüs kullanmalıyız!"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yeni araçların çok ağır olduğunu oldukça ilginç sözlerle açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Monako GP'ye hazırlık için simülatör yerine otobüs kullanmalıyız!"
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Yeni araçlarla beraber artık bir Formula 1 aracının minimum ağırlığı 800 kilograma yaklaşmış durumda.

Bu da araçların virajlardaki hissiyatını olumsuz etkiliyor ve bazı sürücüler bu durumdan memnun değil. Bu isimlerden birisi de Sebastian Vettel.

Daha önce yeni araçların yavaş virajlarda birer kamyon gibi hissettirdiğini söyleyen Vettel, Bahreyn'de Monako GP ile alakalı bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bence bu yıl Monako GP'ye hazırlanırken, bir simülatör yerine bir şehir içi otobüsüyle Monako'da turlamamız daha verimli olur!"

Alman pilot daha sonra yeni araçlarla ilgili izlenimlerini de paylaştı.

"Doğrusu diğer takımlarla aynı sorunları yaşıyoruz. Özellikle aracın düzlüklerdeki dalgalanmasına vurgu yapabilirim. Bunu azaltmak için epeyce uğraştık. Ayrıca programımız üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz."

"Testlerin Bahreyn'de yapılıyor olması çok yardımcı oldu çünkü önümüzdeki hafta sonu ilk yarış burada olacak."

"Yeni aracın hissiyatı farklı olduğu için sürüş tarzımı buna göre uyarlamam gerekti. Benzer şekilde egzoz beslemeli difüzör kullandığımızda da yine sürüş tarzımızı değiştirmek zorunda kalmıştık."

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the Press Conference

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

"Geçen yılki araca kıyasla en belirgin farklılıkları sorarsanız, yeni araçlar çok daha ağırlar ve bunu aracın pist üstündeki davranışlarıyla fark edebiliyorsunuz. Buna alışmanız gerekiyor."

"Aslında pilotaj tarzınızı doğal şekilde değiştiriyorsunuz. Bazı araçlar size daha çok uyuyor, bazılarına alışmak ise daha uzun sürüyor. Mevcut araçlara geçiş bana göre egzoz beslemeli araçlara geçişle kıyaslanabilir."

"Sezon boyunca araçların ne seviyede değişeceğini de görmeliyiz çünkü daha henüz yolun başındayız. Şu anda gördüğünüz üzere gridde çok farklı araç konseptleri var. Fakat önümüzdeki sezon tüm takımların, hangi tasarımın en iyisi olduğu konusunda birleşeceğini düşünüyorum. Bu da doğal olarak farkların azalmasını sağlayacak."

Yine de Vettel, güç düzeni hakkında yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyor.

"Şu anda güç düzeni hakkında konuşmak ya da ne seviyede olduğunu anlamak çok zor. İyimserim fakat yapılacak işler var."

"Diğerleri için sorunların ne kadar ciddi olduğunu bilemiyorum. Testlerde sorunlar yaşadık ama takım çoğunu çözdü. Aracın karakteristiğini anlamaya devam ediyoruz ve takip edeceğimiz yönü çoktan belirledik. Yine de her zamanki gibi yeterli test süresi yok."

"Bu sebeple de atılan her turun önemi büyük."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Motorsport Images

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