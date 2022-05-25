Vettel: "Monako GP bu araçlarla kolay olmayacak"

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Bu yıl kullanılmaya başlanan zemin etkili araçlar yüksek hızlı virajlarda daha iyi olsa da, düşük hızlı virajlarda epey yavaş kalıyorlar.

Aynı zamanda bu yıl araçların ağırlığı da neredeyse 800 kg'ın üzerine çıktı ve bu da sürücülerin işini zorlaştırıyor.

Bu açıdan Monako, pilotlar için zorlu bir hafta sonu olacak gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Her sürücünün Monako ile alakalı özel anıları vardır ve daha fazlasına sahip olmayı ister. Ayrıca hepimiz Formula 1 tarihindeki en öne çıkan anlardan bazılarının burada yaşandığını biliyoruz."

"Bence bu, sürücülerin araçları geçmişe oranla daha fazla zorlayacağı fiziksel bir yarış olacak ve hafta sonunun öne çıkan unsurlarından birisi de dayanıklılık olacak."

Takım arkadaşı Lance Stroll de fiziksel açıdan zorlu bir hafta sonu bekliyor.

Stroll, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Monako her yıl sabırsızlıkla beklediğimiz yarışlardan birisi. Burada saf bir cadde pisti ve benzersiz bir mücadele var."

"Bu modern araçları dar virajlarda kullanmak çok daha zor. Bu nedenle sıralama turları sürücüler ve araçlar için gerçek bir test olacak."

"Monako'da geçiş yapmanın zorluğu da hafta sonu için belirleyici zorluklarından birisi olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images