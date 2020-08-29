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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

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Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
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Türkiye GP'nin 2020 takvimine dönüşünün ardından pilotlar ve takımlar konuyla alakalı açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Yarış ve İstanbul Park hakkında son olarak görüş bildiren isimler Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile Red Bull pilotu Max Verstappen oldular.

Son Formula 1 yarışına 2011'de ev sahipliği yapan İstanbul Park, bu sene 15 Kasım'da bir kez daha Türkiye GP'ye sahne olacak.

İstanbul Park pisti, geçmişte 8. virajıyla ünlenmişti ancak Vettel, modern F1 araçlarıyla bu virajı dönmenin zor olmayacağını söyledi.

Türkiye'deki son yarışı kazanan Vettel, "8. viraj kombinasyonu kolay olacak. Bu şekilde düşünenlere katılıyorum."

"Geçmişte orada dönmek büyük cesaret istiyordu. Takımdan orada ayağımızı gazdan çekmemiz yönünde mesaj geliyordu. Günümüzdeki araçlarla orası artık gerçek bir viraj olmayacak." dedi.

Daha önce İstanbul Park'ta hiç yarışmayan Verstappen ise, "Daha önce orada hiç yarışmadım ancak geçmişte PlayStation'da çok yarışmıştım. Orası çok güzel bir pist. Gerçekten oraya gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, "Öncelikle 17 yarışa ulaşmış olmamız harika bir haber. Melbourne'ün ve karantina döneminin ardından kimse bu rakama ulaşmamızı beklemiyordu. F1'in bu yarışları çok güvenli bir şekilde organize ediyor olması harika. Bundan dolayı mutlu olmalıyız. Öncelikle 17 yarış olacağı için çok mutluyuz."

"Ardından takvime eklenen yarışlardan dolayı mutluyuz. Yıllar önce Türkiye'ye yarışlar için gitmiştim. Orası harika bir pist." dedi.

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, "Geçmişteki yarışlar başlangıç noktası olarak fikir verse de, araçlar son yarıştan bu yana çok değişti. Bu açıdan hepimiz için yeni bir yarış gibi olacak. Bu sevdiğimiz ve sabırsızlıkla beklediğimiz bir şey. Takım olarak bu tür mücadeleleri seviyoruz. Padoktaki herkes için durum aynı olacak."

"Gideceğimiz her yeni pist ilginç olacak. Kimlerin durumu en iyi idare edeceğini göreceğiz. Ancak açıkçası özellikle Türkiye için sabırsızlanıyoruz çünkü orası harika bir pist, bazı özellikleri var. İlginç olacak." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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