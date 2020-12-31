Vettel: "Mick Schumacher F1'de kendi yolunu bulmalı"

F1 kariyeri boyunca idolü Michael Schumacher ile güçlü bir dostluk kuran Vettel, Michael'ın önümüzdeki sezon Haas adına yarışacak 21 yaşındaki oğlu Mick'le de yakın bir ilişkiye sahip.

Pist dışındaki arkadaşlıklarının dışında da Vettel ve Schumacher Jr., Meksika'daki 2019 Şampiyonlar Yarışı'nda Almanya Takımı için partner olmuştu ve Vettel'in Michael ile başlattığı sezon dışı geleneğini sürdürmüşlerdi.

Önümüzdeki sezon Aston Martin Racing'le yarışacak Vettel, Mick Schumacher'in F1'deki ilk adımlarında ona destek verebileceğini söylüyor.

Schumacher'in F1'e gelişi hakkında Motorsport.com tarafından yönetilen soruları cevaplayan Vettel, "Elimden geldiğince yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum çünkü o harika bir adam. Ayrıca babasıyla da çok özel bir bağım var."

"Michael'ın Mick'in son birkaç yılda ilerlemesine ve F1'e adım atışına tanık olamaması gerçekten hayal kırıklığı."

"Yani kendi açımdan onu gerçekten seviyorum, iyi anlaşıyoruz ve ona bildiğim her şeyi anlatmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

2020 FIA F2 şampiyonluğu ardından F1'e transfer olan Mick de dört kez dünya şampiyonu Vettel'in babasına benzer şekilde kendisine bir idol ve akıl hocası olduğunu söyledi.

Vettel, "Açıkçası gurur duydum. Babasının benim zaferlerimi izlediğinden çok, ben onun kazandığı zaferleri izledim ama yine de yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım." dedi.

Sözlerinde Schumacher'in kariyer yolunu kendi başına çizmek zorunda kalacağına da değinen Vettel, "Yardım etmekten mutluluk duyuyorum ancak kendi yolunu bulması ve o yolu izlemesinin onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Michael'a bir şeyler sorduğumda bana her zaman cevap verdi ve bana katkıda bulundu, ben de ona aynısını yapmaya çalışıyorum."

"Onun hayatının neresinde yardımda bulunabileceksem ya da kariyerim boyunca yaşadığım şeyleri ona nasıl aktarabileceksem bunu yapacağım." dedi.