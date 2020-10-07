Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

2020 FIA Formula 2 şampiyonasını lider götüren Mick Schumacher’in gelecek sene Formula 1’e geçmesine kesin gözüyle bakılıyor ve bu hafta sonu Alfa Romeo, kendisine ilk antrenman seansında piste çıkma fırsatı tanıdı. Genç sürücünün gelecek sene İtalyan takıma katılması bekleniyor.

Formula 1’in Beyond the Grid podcast’ine konuşan Vettel, genç sürücü hakkında konuştu.

Vettel, “Onu, babasının aracını sürerken görmek gerçek dışıydı.”

“Onu seviyorum. İyi bir genç adam. Babasını tanımak ve babasının benim için ne anlam ifade ettiğini bilmek çok özeldi.”

“Elbette durum onun için çok zor ancak bununla çok olgun şekilde başa çıkıyor, ki bu da 20 yaşının biraz üzerindeki birinden beklenmeyecek bir şey.” şeklinde konuştu.

Sebastian Vettel, Ferrari basın toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari Sürücü Akademisi Fotoğraf: Ferrari

RTL’ye konuşan Mick Schumacher ise cuma günü Nürburgring’deki ilk antrenman seansında piste çıkmak için sabırsızlandığını, ancak yağmurun gelmemesini umduğunu belirtti.

Schumacher, “Şu anda yağmurlu olacak gibi gözüküyor. Sanırım, ne zaman yeni bir aracı test etsem yağmur yağıyor! Her zaman!”

“İlk olarak, sürüş yapıp yapamayacağımızı görmeliyiz. Ne yazık ki F1 takımlarının sınırlı sayıda lastik kullanıyor.”

“Umarım çok yağmur olmaz ve biraz sürüş yapabiliriz. Aksi halde sürüş yapmak yerine bekleyeceğiz. Umarım biraz turlayabiliriz.”

“Bana verilen bu şansa büyük saygı duyuyorum. İlk kez tüm takım patronlarının, CEO’ların, takımların önünde sürüş yapacağım.”

“Elimden geleni yapmaya, bildiklerimi göstermeye, kendime konsantre olmaya ve en iyisini yapmaya çalışacağım.”

“Takıma, mümkün olan en fazla veriyi sağlamaya çalışacağım. Çünkü bu, onlar için bir yarış hafta sonu.” ifadelerini kullandı.