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Formula 1 / Miami GP Haberler

Vettel: "Mick ile temas etmemiz ve puan alamamamız yazık oldu"

Sebastian Vettel, Mick Schumacher ile yaşadığı kazanın ardından çok daha iyisini yapabileceklerini dile getirdi.

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Vettel: "Mick ile temas etmemiz ve puan alamamamız yazık oldu"
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Imola'da puanlara dönmesinin ardından kendisi adına beklentileri yükselten Sebastian Vettel, Miami'de karmaşık bir hafta sonu geçirdi. Güçlü göründüğü Cumartesi günü son turunda hata yaparak ancak 13. olabilen Alman pilot, yarışa yakıt sistemindeki bir arıza nedeniyle -takım arkadaşı Lance Stroll ile birlikte- pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Yarışta ise genel olarak lastik koruyan ve gerekli gördüğü anlarda tempoyu arttıran veya atak yapan, çoğunlukla agresif bir Vettel ile karşılaştık. Ocon, Stroll ve Russell ile birlikte bütün yarış Güvenlik Aracı bekleyen Vettel, aradığı fırsatı Norris-Gasly kazasının ardından buldu ve yarıştaki tek pit stop'unun ardından yeni lastiklerle iyi bir avantaj elde etti.

Yarışın yeniden başlamasının ardından iyi bir tempo ile dokuzunculuğa kadar yükselen Vettel'in yarışı ise yakın arkadaşı Mick Schumacher'in teması sonrası son buldu, böylece hem Vettel, hem de Schumacher iyi puanlardan oldular.

Kaza hakkında konuşan Vettel, "Bilmiyorum, ne olduğuna bakmam gerek. Birbirimize temas etmemiz ve ikimizin de puan alamaması çok yazık oldu. Çok daha iyisini yapabilirdik, fakat ne olduğuna bir kez daha bakmam gerek."

"Sürekli aynalarımdan Mick'i kontrol ediyordum." dedi

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, felaketlerle dolu geçen Avustralya'nın ardından son iki haftadır performans anlamında toparlanma emareleri göstermeye başlamış durumda. Imola'da yağmurun da etkisiyle çifte puan alan takım, kuru zemindeki ilk ciddi sınavını da başarıyla atlattı, her iki pilot da orta sıra takımlarıyla savaşabilecek ve önde kalabilecek tempoya sahipti.

Tek problem, yarıştan hemen önce yakıt sisteminde yaşanan bir sorundu, bu sorun nedeniyle Aston Martin pilotları büyük dezavantaj -aynı zamanda da esnek stratejiler uygulayabilmeleri sebebiyle de avantaj- elde ettiler.

Sorunla ve aracın genel gidişatı ile ilgili konuşan Vettel, "Yakıt sisteminde bir sorun yaşadık ve zamanında piste çıkamadık, bizim için sürpriz oldu. Sorunu ve başlayabilecek durumda olduğumuzu anlayabildik, fakat pit yolundan başlamak zorunda kaldık."

"Bence bugün biraz daha iyiydi. Neredeyse tüm yarış boyunca trafikte kaldım, sanırım daha hızlı olabilirdim ama bunu söylemek zor. Güvenlik aracıyla oyuna geri döndük, ancak kaza gerçekten utanç vericiydi çünkü bugün puanlar alabilirdik. Geçiş yapmak zordu çünkü DRS bu yarışta o kadar etkili değildi."

"Barcelona'ya büyük bir güncelleme paketi geliyor, fakat bunun performans açısından henüz büyük bir adım olmadığını biliyoruz, bu yüzden göreceğiz. Güncellemeleri sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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