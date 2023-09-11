Vettel: "Mick gelecek sezon ikinci bir şans bulabilir"
Sebastian Vettel'e göre Mick Schumacher'in geri dönüşü zor olsa da ikinci bir şans için çalışmaya devam etmesi gerekmekte.
Başarılı bir alt seri kariyerinin ardından F1'e giriş yapan ancak Haas ile iki sezonun ardından koltuğunu kaybeden Mick, şu anda Mercedes yedek pilotu olarak görev yapıyor.
Her ne kadar Mercedes kendisinden memnun olsa da Mick'in hedefi geri dönebilmek, fakat seçenekler şu aşamada biraz kısıtlı gibi duruyor.
Kendisini alabilecek üç takım var: her zaman Mick'e mesafeli davranan AlphaTauri, kısa süre içinde Audi dönemine hazırlanmaya başlayacak Sauber ve Mercedes ile iyi bağları olan Williams.
En olası seçenek şu anlık Williams gibi, fakat son günlerde Sauber'in de bir ihtimal olarak ortaya çıktığı konuşulmakta.
Tüm bu ihtimalleri değerlendiren Vettel ise geri dönüşün zor olduğunu kabullenmekle birlikte umudunu kaybetmiyor.
Sky'a konuşan Vettel, "Şu anda durum zor. Sanırım sadece tek bir boş koltuk var ve o koltuğu kapmak da hiç kolay değil, hatta oldukça zor."
"Ama her zaman bir olasılık var. Bence gelecek yıl onun için işlerin belli bir şekilde devam etmesi önemli."
"İkinci şans üzerinde çalışmaya devam etmeli. Almanya açısından bakıldığında bu çok önemli, kendisi sadece en büyük genç yetenek değil, belki de şu anda tek genç yetenek." dedi.
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