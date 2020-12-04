Vettel: "Michael'ın, oğlunun başarılarına tanık olamaması üzücü"

Michael Schumacher, 2013 yılında kayak kazası geçirinceye kadar Sebastian Vettel'le sürekli iletişim halindeydi ve Alman pilotun gelişiminde rol alan isimlerin başında geliyordu.

Ancak Alman pilot, kayak kazasından bu yana tedavi görüyor ve sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.

Yedi kez dünya şampiyonunun oğlu Mick Schumacher, gelecek yıl Haas'la F1'e adım atacak ve Vettel, idolü Michael'ın oğluna yardım etmek istediğini söyledi.

Vettel sözlerine şöyle başladı: "Öncelikle hâlâ bir Michael hayranı olduğumu söylemem gerekiyor. Ve evet, elimden geldiğince yardım etmekten mutluluk duyacağım. Sonuçta Mick harika bir adam ve tabii ki babasıyla çok özel bir bağım var."

"Michael'ın Mick'in son birkaç yılda kaydettiği ilerlemeye ve şimdi Formula 1'e geçişine tanıklık edememiş olması çok üzücü."

"Yani kendi açımdan Mick'i seviyorum, iyi anlaşıyoruz ve ona bildiğim her şeyi anlatmaktan mutluluk duyacağım."

Mick geçtiğimiz haftalarda Vettel için, "Babam Michael, Vettel için neyse, Vettel de benim için o" açıklamasını yapmıştı.

Bu yorum sorulduğunda Alman pilot, "Açıkçası bunu duymak beni gururlandırdı. Babasının benim zaferlerimi izlediğinden çok, ben onun kazandığı yarışları izledim. Ama tabii ki Mick'e yardım etmekten mutluluk duyacağım. "

"Yapabileceğim şeyler olduğunu biliyorum, fakat kendi yolunu bulmasının ve kendi yolunu seyretmesinin onun için çok önemli olduğunu da düşünüyorum."

"Elbette ona bir şeyler sorduğum zaman Michael'ın verdiği tavsiyeler ya da söylediği şeyler bana çok yardımcı olmuştu ve ben de aynısını Mick için yapmaya hazırım." dedi.