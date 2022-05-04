Vettel: "Miami'de bazı zorlu virajlar var"

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Sebastian Vettel ve Lance Stroll, bu yıl Aston Martin'le ilk puanlarını Imola'da aldılar. ve bundan ötürü de Miami'ye nispeten pozitif duygularla gidiyorlar.

Ancak Miami, daha önce F1'e hiç ev sahipliği yapmadı ve pistin hangi takıma daha iyi uyacağı şimdilik belirsiz.

Bu hafta sonu AMR22'deki mevcut aero paketle son yarışına çıkmaya hazırlanan Vettel, hafta sonu için sabırsızlandığını söyledi.

Vettel, hafta sonu öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Takvime bir başka cadde pistinin katıldığını görmek harika ve Miami gerçekten çok ilginç bir piste sahip gibi görünüyor."

"Simülatörde gördüklerimize bakarsak, orada birkaç zorlu viraj var."

"Özellikle 13-16. virajlar, şaşırtıcı miktarda yükseklik farklarına sahipler, ki bu da hatalara neden olabilir."

"Ayrıca DRS ile geçiş yapmanın mümkün olduğu uzun düzlükler de var."

"Şimdi gerçek pist ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Son yarışa Imola'da 10. olan Lance Stroll ise Amerika'da yapılacak yarış için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Formula 1'in Amerika'daki büyüyor olması cesaret verici. Özellikle de buradaki en iyi şehirlerden Miami'ye kolaylıkla gelip, burada yarışabileceğimiz anlamına geliyor."

"Yeni bir pistte yapılan ilk yarış her zaman heyecan verici geçer. Oraya sınırlı verilerle gidersiniz ve pistte hız kazanmak için zamana karşı yarışırsınız."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images