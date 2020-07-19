Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, damalı bayrağı iki Mercedes ve iki Red Bull pilotu ile Racing Point sürücüsü Lance Stroll'ün ardından altıncı sırada gördü.

Alman pilot, tıpkı takım arkadaşı Charles Leclerc gibi tur yiyen isimlerden bir tanesiydi.

Buna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Vettel, "Mercedes'in tur bindirmesi benim için sürpriz değildi. Yarış öncesinde bize tur bindirecekleri zaten belliydi. Ama bugün maksimumu aldığımı düşünmüyorum."

"Bugün beşinci olabilirdik fakat bundan daha fazlası olmazdı."

"Bu yarışta işler normale döndü. Avusturya'daki ilk yarış anormaldi ve ikinci yarışa zaten katılamadık."

Vettel, ilk pit stopunu yaparken pit yolundan geçen sürücülere yol vermek zorunda kaldı ve zaman kaybetti.

"Orada yanlış giden bir şey olduğunu sanmıyorum. O turda insanlar pite geldi ve bu, bize çok fazla zaman kaybettirdi. Belki daha hızlı tepki verebilirdik. Beni yollayabilecekleri bir boşluk olup olmadığını ya da pite bir tur daha erken pite alıp alamayacaklarını bilmiyorum. Ama durum bu."

"Bizim için biraz daha fazlasına sahip olmayı umuyordum. Ama pite çok erken girdik ve lastikler son bölümde neredeyse bitmişti. Sonunda biraz daha fazlasını yapmak isterdim fakat şu noktada bizim için mümkün olan en yüksek sonuç bu."