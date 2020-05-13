"Vettel, Mercedes'ten teklif almaması halinde emekli olabilir"

Sebastian Vettel'in Ferrari ile yollarını ayırma kararı almasının ardından nereye gidebileceği konusunda çeşitli seçenekler vardı ancak saatler geçtikçe konu hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Motorsport-Total, açıklama sonrası Red Bull ihtimalinin mümkün olup olmadığını öğrenmek adına Helmut Marko ile görüştü ve Marko, ücretini düşürse dahi Max Verstappen'e sahip oldukları için Vettel'e teklifte bulunmayacaklarını doğruladı.

Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını duyuran ilk isim olan Christian Nimmervoll'un edindiği bilgilere göre McLaren pilotu Carlos Sainz kesin olarak gelecek yıl Ferrari'de yarışacak.

Sainz-Ferrari anlaşması bu hafta, hatta perşembe günü Ferrari tarafından resmi olarak açıklanacak.

McLaren artık Sainz'la yaptığı görüşmelerden çekildi ve İspanyol sürücünün Ferrari'ye geçişinin önünde durmayacak.

Sainz'ın Ferrari'ye gidişinin kesinleşmesinin ardından Vettel'in McLaren'a geçebileceği iddiaları ortaya çıktı ve Motorsport-Total bunun üzerine konuyu araştırdı.

Dün bir başka kaynak Motorprofis, Vettel'in gelecek yıl için McLaren ile anlaştığını ve bu anlaşmanın sadece bir yıllık olduğunu iddia etti.

Fakat Motorsport-Total'in kaynakları bunun da doğrudan Daniel Ricciardo'ya bağlı olabileceğini öğrendiler.

Bilgilere göre Ricciardo, geçirdiği kötü yılın ardından Renault'dan ayrılmayı kafasına koydu ve başlangıçta Ferrari koltuğunu tercih ediyordu.

Ancak Ferrari, seçimini Sainz'dan yana kullandı ve Red Bull da Ricciardo'ya kapıyı kapattı.

Avustralyalı pilotun da elinde sadece McLaren seçeneği kaldı.

Nimmervoll, Ricciardo'nun Andreas Seidl'ın ekibinde Sainz'ın yerini almasının neredeyse kesin olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yüzden Vettel-McLaren anlaşması da artık mümkün görünmüyor.

Nimmervoll, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un şaşırtıcı bir şekilde cazip bir teklifte bulunmaması halinde Vettel'in kariyerine son vereceğini iddia etti.