Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Sebastian Vettel sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve Mercedes motoru kullanan Aston Martin'le mücadele edecek.

33 yaşındaki Alman pilot, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Artık Ferrari'den ayrılıyorum ve kesinlikle Ferrari'yi suçlamak istemiyorum. Araç ellerimde ve 16 yaşımdan beri sahip olduğum tutum bu."

“Sahip olduğum en iyi Ferrari 2017 yılındaki Ferrari'ydi. Sıralama turlarında biraz gerideydik, ama sık sık Mercedes'in önünde yer almayı başarıyorduk. Birlikte inişler ve çıkışlar yaşadık..."

”Sezon sonunda kariyerimi bitirmeyi düşündüm, ama yine de spora verecek çok şeyim var ve Aston Martin'in teklifi bana doğru zamanda geldi."

"Lawrence Stroll ve Otmar Szafnauer'ı uzun zamandır tanıyorum. Olası bir geçişi konuşmak için padokta benimle görüşmeye başladılar. Aramızdaki konuşmalar böyle başladı. Bu bir sır değil."

Vettel'e Max Verstappen'in "gridin %90'ı Mercedes'le yarış kazanır" yönündeki yorumları da soruldu.

Sebastian Vettel, Ferrari, 3rd position, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vettel, bu sözleri şöyle yorumladı: "Bunun doğru olup olmadığını söylemek zor."

"Elbette Mercedes harika bir araca sahip, takım inanılmaz derecede güçlü ve Lewis avantajını kullanıyor. Kesinlikle bazı sürücüler Hamilton'un pozisyonunda başarılı olacaktır."

"Ama Lewis'in her yarış başarıya ulaştığını unutmamalıyız ve onun en güçlü yanı tam olarak bu."

Vettel, gelecek yıl Aston Martin'de yarışacak ve buradaki güçlü performansı, gelecekte Mercedes kapılarını kendisine açabilir.

Mercedes'e geçiş ihtimaliyle ilgili Alman pilot, "Mercedes'le yarışma şansım olsaydı buna 'hayır' demezdim."

“Şu anda, hiçbir sürücü Mercedes'e hayır diyemez ve kesinlikle Lewis'le mücadele etmeye hazır olurum."

"Ona da sormalısınız, ama bence o da benimle aynı takımda olmak ister. Çünkü aramızda çok büyük bir saygı var." dedi.