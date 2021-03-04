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Önceki / Aitken yeni sezonda Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edecek
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Ekleyen:
, Editör

Geçtiğimiz sene Ferrari'yle yolları ayrılan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin ismini yeniden F1'e getiren Racing Point takımıyla anlaşmıştı. Alman pilot, yeni projeden ve Mercedes'le birlikte çalışma fırsatından beklentilerini açıkladı.

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Aston Martin ve Mercedes arasındaki ilişkiler son birkaç yılda çok ilerledi. Ayrıca Daimler grubu İngiliz spor araç şirketinin hissedarlarından biri. Aynı zamanda her 2 takım patronu arasındaki ilişki de, göründüğü kadarıyla, çok olumlu.

Bu durumda, Alman olmasını da göz önünde bulundurarak, Vettel'in bu ilişkiye bakış açısı sorulduğunda 33 yaşındaki pilot şu cevabı verdi: "Alman olmamın herhangi bir rol oynadığını düşünmüyorum. Elbette Mercedes griddeki en güçlü güç ünitesi olarak biliniyor ve Formula 1'deki zamanım boyunca ilk defa Mercedes motoruyla yarışacağım."

"Yani evet, nasıl çalıştıklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Halihazırda güç ünitesiyle çalışmalara başladım, nasıl çalışması gerektiği, nasıl kullanılması gerektiği vs. konularında."

"Bu yüzden bunun bize sadece faydası olabileceğini düşünüyorum, çünkü dediğim gibi tabii ki güç ünitesinden sorumlu değiliz fakat böyle güçlü bir ortakla çalışmanın sadece yardımı olacaktır."

"Böylece araç üzerindeki çalışmalarımıza devam edip endişelerimizi sadece araca odaklayabiliriz. O konuda yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıya baktığınızda birbiriyle anlaşabilen ve anlaşamayan insanlar var, fakat birbirimizle anlaşabilmenin kötü bir yanı olacağını sanmıyorum."

"Bu yüzden bu ilişkinin en güçlü faydasının Mercedes güç ünitesi kullanabilmemiz olduğunu düşünüyorum."

Aston Martin, Mercedes güç ünitesinin bir müşterisi ve üreticilerin motorları öncelikle kendi araçlarına göre tasarladıkları padokta herkesçe bilinen bir gerçek.

Bu durumda Aston Martin'in Mercedes'i geçip geçemeyeceği, ya da buna izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda 4 kez dünya şampiyonu, "Bu konuda endişeli değilim. Korkularınızın geçmişte kaldığını düşünüyorum."

"Bence dünya artık ilerledi, geçmişte muhtemelen haklı olabilirdiniz, fakat geçmiş; bazı durumlarda halen günümüzde yer alıyor, bazı durumlardaysa artık çok, çok geride kaldı. Ve Mercedes gibi bir üreticiyle adil muamele gördüğünüzü düşünüyorum."

"Ve eğer daha hızlıysanız, onları yenebilirsiniz. Dediğim gibi, bu bakış açısının artık miadı doldu. Temelde, hangi noktadan yaklaştığınızı anlayabiliyorum fakat endişeli değilim. Eğer Mercedes'e çok, çok yakın olabilirsek bu çok iyi bir başarı olur. Yani benim endişeleneceğim son şey olacaktır." dedi.

Gelecek sene Hamilton'ın yerine geçip geçemeyeceği sorusuna ise Vettel, "Planın ne olduğunu bilmiyorum. Elbette Lewis'in tek yıllığına anlaştığını duydum, ama kontrat 1 yıldan daha mı fazla bilemiyorum. Şu anda evim burası."

"Ve çok, çok yoğun olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde çok büyük bir meydan okuma var, dolayısıyla göz önünde bulundurmamız gereken çok şey var. Yani şu anda pek aklımda kalan bir konu değil." cevabını verdi.

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Aitken yeni sezonda Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edecek

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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