Vettel "en iyi araca sahip" Mercedes'e katılmaya ilgi gösteriyor

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından İtalyan ekipten ayrılacak ve şimdilik hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

Renault, büyük isimlerle görüştüğünü ve eğer motivasyonu yüksekse Vettel'le ilgilenebileceklerini açıklamıştı.

Ancak Vettel'in isteğinin Mercedes'te yarışmak olduğu ve aksi takdirde emekli olabileceği düşünülüyor. Ayrıca gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point de bir seçenek olabilir.

Fakat Vettel, RTL ile yaptığı röportajda Mercedes'e olan ilgisini gizlemedi.

Dün 33 yaşına giren Vettel, "Mercedes griddeki en iyi araç ve bir noktaya kadar her sürücünün kazanması garanti gibi."

"Ama Mercedes'in planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bu konuda acelem yok. İlk yarışların neler getirdiğini görelim.” dedi.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la sözleşme yenilemek istediklerini açıkladı.

Wolff, 5 Live Sport'a şöyle dedi: Vettel iyi bir sürücü ve kesinlikle onu düşünmeliyiz. Ancak şu an için önceliğimiz Lewis ve Valtteri. Onlarla sözleşme yenilemeyi umuyoruz."

Mercedes ayrıca Bottas yerine George Russell seçeneğini de düşünüyor.