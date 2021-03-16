Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Mercedes, son senelerde ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hep testlerde en çok mesafe kat eden takım olsa da bu sene hem dayanıklılık hem de araç dengesi açısından sorunlar yaşadı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bu sene 3 günlük testlerde en çok tur atan takımlar 422'şer tur ile AlphaTauri ve Alfa Romeo olurken Mercedes 304 tur ile en az tur atan takım oldu.

Mercedes'in bu seneki durumu, geçen senelerden tamamen farklı oldu. Geçen senelerde testlerde hem performans, hem dayanıklılık hem de denge açısından en hazırlıklı takım olan Mercedes, bu sene henüz istediği seviyenin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Mercedes testlere göre Red Bull'un gerisine düşmüş gibi görünse de, Vettel Mercedes'in ilk yarışta yeniden zirve mücadelesinde olacağını düşünüyor.

Vettel, "Mercedes'in son senelerde sahip olduğu mucizevi turlara sahip olmadığını söylememiz adil olur."

"Ancak yine de ilk yarışta onların iyi olacağından eminim. Red Bull, yapması gereken şeyi yapıyor yani mücadele ediyor. Bu açıdan ya Mercedes ya da Red Bull zirvede olacaktır." dedi.

Mercedes'in zirveye döneceğini düşünen tek isim Vettel değil. Mercedes destekli Williams pilotu George Russell da, Mercedes'in düşünüldüğü kadar kötü durumda olmadığını düşünüyor.

Russell, "Zirvedekilere gerçekten bakmadım ancak onlara nasıl gittiğini sordum. Onlar Mercedes. İyi olacaklardır. Bundan oldukça eminim." dedi.

Artık Mercedes motoru kullanan Vettel de Mercedes gibi dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı ve yeni takımıyla pek istediği gibi bir kış dönemi geçiremedi.

Vettel, üç günlük testlerde bir kez vites kutusu bir kez da turbo sorunuyla çalışmalarını erken bırakmak zorunda kaldı.

Bu iki bileşen her ne kadar Mercedes'ten tedarik ediliyor olsa da, Vettel sorunların tamamen tedarikçinin hatasının olmayabileceğini söyledi.

Vettel, "Güç ünitemizin Mercedes olduğu, vites kutusunun Mercedes'ten tedarik edildiği doğru ancak bunlar bizim aracımıza yerleşmiş durumda. Yani karışık olan çok fazla parça var."

"Dürüst olmam gerekirse şu anda sorunun kaynağını bilmiyorum. Bu sorunların temeline inmemiz lazım. Sonunda bir tarafın daha fazla sorumluluğu olabilir ancak bunun bir önemi yok. Bu sorunların çözülmesi lazım."

"Ancak söylediğim gibi, bunu çalıştırmak için birlikte çalışmak zorundayız çünkü dışarıdan ne alırsak alalım, onu araca koymak ve çalıştırmak zorundayız." dedi.