Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti" Sonraki / Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Sebastian Vettel, Mercedes'in 2021 sezon öncesi testlerinde geçmiş senelerdeki gibi mucizevi sayıda tur atamasa da ilk yarışta geri döneceğini düşünüyor.

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Mercedes, son senelerde ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hep testlerde en çok mesafe kat eden takım olsa da bu sene hem dayanıklılık hem de araç dengesi açısından sorunlar yaşadı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bu sene 3 günlük testlerde en çok tur atan takımlar 422'şer tur ile AlphaTauri ve Alfa Romeo olurken Mercedes 304 tur ile en az tur atan takım oldu.

Mercedes'in bu seneki durumu, geçen senelerden tamamen farklı oldu. Geçen senelerde testlerde hem performans, hem dayanıklılık hem de denge açısından en hazırlıklı takım olan Mercedes, bu sene henüz istediği seviyenin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Mercedes testlere göre Red Bull'un gerisine düşmüş gibi görünse de, Vettel Mercedes'in ilk yarışta yeniden zirve mücadelesinde olacağını düşünüyor.

İlgili içerik:

Vettel, "Mercedes'in son senelerde sahip olduğu mucizevi turlara sahip olmadığını söylememiz adil olur."

"Ancak yine de ilk yarışta onların iyi olacağından eminim. Red Bull, yapması gereken şeyi yapıyor yani mücadele ediyor. Bu açıdan ya Mercedes ya da Red Bull zirvede olacaktır." dedi.

Mercedes'in zirveye döneceğini düşünen tek isim Vettel değil. Mercedes destekli Williams pilotu George Russell da, Mercedes'in düşünüldüğü kadar kötü durumda olmadığını düşünüyor.

Russell, "Zirvedekilere gerçekten bakmadım ancak onlara nasıl gittiğini sordum. Onlar Mercedes. İyi olacaklardır. Bundan oldukça eminim." dedi.

 

Artık Mercedes motoru kullanan Vettel de Mercedes gibi dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı ve yeni takımıyla pek istediği gibi bir kış dönemi geçiremedi.

Vettel, üç günlük testlerde bir kez vites kutusu bir kez da turbo sorunuyla çalışmalarını erken bırakmak zorunda kaldı.

Bu iki bileşen her ne kadar Mercedes'ten tedarik ediliyor olsa da, Vettel sorunların tamamen tedarikçinin hatasının olmayabileceğini söyledi.

Vettel, "Güç ünitemizin Mercedes olduğu, vites kutusunun Mercedes'ten tedarik edildiği doğru ancak bunlar bizim aracımıza yerleşmiş durumda. Yani karışık olan çok fazla parça var."

"Dürüst olmam gerekirse şu anda sorunun kaynağını bilmiyorum. Bu sorunların temeline inmemiz lazım. Sonunda bir tarafın daha fazla sorumluluğu olabilir ancak bunun bir önemi yok. Bu sorunların çözülmesi lazım."

"Ancak söylediğim gibi, bunu çalıştırmak için birlikte çalışmak zorundayız çünkü dışarıdan ne alırsak alalım, onu araca koymak ve çalıştırmak zorundayız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Önceki haber

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Sonraki haber

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Mercedes , Aston Martin F1 Team

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

33 dk
2
Formula 1

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

3s
3
Formula 1

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

4s
4
Formula 1

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

6s
5
Formula 1

Marko: "Favori Mercedes"

9s
Son Haberler
Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

33dk
Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

1s
Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor
F1

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

2s
Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
F1

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

3s
Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
F1

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

4s
Son Videolar
F1 2021 sezonuna bir bakış 01:27
Formula 1
2s

F1 2021 sezonuna bir bakış

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı! 08:03
Formula 1
2s

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı!

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler 00:35
Formula 1
3s

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler

F1 2021 araçlarının test görüntüleri 01:58
Formula 1
15 Mar 2021

F1 2021 araçlarının test görüntüleri

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021) 04:29
Formula 1
15 Mar 2021

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021)

More from
Sebastian Vettel
Stroll, Vettel'le çalışmaktan keyif alıyor Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Vettel'le çalışmaktan keyif alıyor

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

Vettel hâlâ araca alışma sürecinde Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Vettel hâlâ araca alışma sürecinde

More from
Mercedes
Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Analiz

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Favori Mercedes"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Favori Mercedes"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Son Haberler

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.