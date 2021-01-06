Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

Sebastian Vettel, bu yıl Aston Martin'e geçiş yaptı ve kariyerinde ilk kez Mercedes motorlu bir araçla yarışmış olacak.

Mercedes, 2014'ten bu yana gridin en iyi motoruna sahip ve geçen yıl güç anlamında önemli bir adım atmayı başardılar.

Son altı yılı Ferrari'de yarışarak geçiren Vettel, F1-Insider.com'a verdiği demeçte Mercedes motorunu kullanmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Vettel, "Tabii ki Mercedes motorunun nasıl hissettirdiğini görmek için çok heyecanlıyım.“

"Yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum ve başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Ferrari günlerim geride kaldı, artık onları özlemek istemiyorum. Ben her zaman ileriye bakmayı tercih eden biri oldum." dedi.

Vettel, her yıl ilk sürüşünün ardından araçlarına çeşitli isimler veriyor ve bunu Aston Martin'de devam ettirmeyi düşünüyor.

Vettel, "Sanırım bunu yine yapacağım. Bir düşüncem var. Ama elbette Aston Martin'e uyan bir isim olmalı.“ dedi.

Yakında Aston Martin'in fabrikasına gidecek olan Vettel, fabrikaya giderek hem koltuk ayarı yaptıracak hem de ekiple tanışacak.

Vettel, sık sık fabrikaya giderek uyum sürecini aşmayı hedefliyor.

"Şu anda benim için [takım içerisinde] hâlâ pek çok yeni yüz var, ama bunun işe yarayacağından eminim. Her zaman yeni şeylere açık olmalısınız."

"Orada pek çok yeni insanla tanışacağım, yeni çalışma yöntemleri ve yeni yaklaşımlar göreceğim."