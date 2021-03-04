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Önceki / Sprint yarışları hakkında Vettel: '‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’'
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin F1 takımı pilotu Sebastian Vettel, Mercedes motoruna sahip bir Formula 1 aracını kullanmak için sabırsızlandığını söyledi.

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor

Kariyerine BMW Sauber ile başladıktan sonra Red Bull ailesine giren Vettel, 2015'te Ferrari'ye geçiş yapmıştı. Vettel kariyerinde BMW, Renault ve Ferrari'nin güç ünitelerini kullanırken hiç Mercedes kullanamadı.

Vettel, Aston Martin'in Mercedes'in V6 turbo güç ünitesini kullanması sayesinde ilk defa bunu yapacak. 4 kez Dünya Şampiyonu olan Vettel, bugün tanıtılan Aston Martin AMR21'in kokpitine bugün Silverstone'da geçecek.

Alman basınına konuşan Vettel, "Mercedes motorunun nasıl çalıştığını, nasıl nefes aldığını, onu nasıl kullanmam gerektiğini görmek için çok sabırsızlanıyorum. Onlar performans açısından son senelerde referans oldular. Denemek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Vettel, yeni takımına katılırken çok heyecanlı olsa da hedeflerine ulaşmanın biraz zaman alacağını kabul ediyor.

Vettel, "Her ikimizin de büyük tutkuları var. Öncelikle, doğrudan galibiyet mücadelesi vermemiz mümkün olmayacak ancak hedefimiz adım adım ilerlemek. Hâlâ şampiyonluk kazanma şansımın olabileceğini hissediyorum. Yaşlı hissetmiyorum. Yaşla alakalı bir durum söz konusu değil. Aston Martin ile uzun bir yolculuğun başındayız. Bu benim için uzun vadeli bir proje."

"Resmi olmayan hedefimiz üçüncülük. Yani bu Ferrari'nin önünde olmamız gerektiği manasına geliyor. Ama benim için Ferrari'nin önünde olmanın kişisel bir tatmin duygusu yok. Tatmin olacağım şey, performansımdan ve takımın performansından tatmin olmak olacak." dedi.

 

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Sprint yarışları hakkında Vettel: '‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’'

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Sprint yarışları hakkında Vettel: '‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’'
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Abdullah Çelik

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