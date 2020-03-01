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Formula 1 / Haberler

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

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Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Mar 2020 18:36

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Barcelona kış testlerinden sonra Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul etti.

Mercedes, Barcelona sezon öncesi testlerinde en hızlı turu atmayı başardı ve uzun sürüşlerde de yine zirvedeydi.

Testin ilk gününden beri Ferrari tarafından, Mercedes'in önde olduğu ve kendilerinin yarış kazanamayacağına dair çok sayıda açıklama geldi.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'e ek olarak takım patronu Mattia Binotto da benzer açıklamalar yapınca, Valtteri Bottas rakiplerini "garip oyunlar" oynamakla suçladı.

Ancak Vettel, SF1000'in test performansının yeterince iyi olmadığını ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde geride kaldıklarını söyledi.

“Mercedes daha hızlı görünüyor. Sadece insanların genellikle takip ettiği sıralama performansında değil, daha uzun sürüşlerde de durum aynı."

“Daha iyi ve daha zayıf olduğumuz bölümler vardı. Şu anda, pistin durumu ve diğerlerinin arka planda ne yaptığını bilmediğimiz için bu konuda yorum yapmak gerçekten çok zor. ”

“Açıkçası, oldukça iyi olan bazı şeyleri test ettik ve o kadar da iyi olmayan bazı şeyler de denedik. Tüm bunlar performansımızı etkiliyordu."

"Ama objektif olarak bakarsa Mercedes şu anda lider konumda yer alıyor."

"Piste her çıkışlarında hızlılardı. Bu iyi bir dengeleri olduğunu gösteriyor. Diğerlerinin hızlanmak için biraz daha çalışması gerekiyordu."

“Sanırım altı test gününde yeterince şey gördük. Bulunduğunuz yer hakkında olumsuz olabilirsiniz ancak Avustralya'da işler farklı görünebilir. İlk iki yarışı geride bıraktığımız zaman tam olarak nerede olduğumuzu göreceğiz. "

"Şu ana kadar en hızlısı değildik ve belki de favori değiliz, ama Avustralya'da nerede olacağımızı göreceğiz." 

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Editör Gyémánt Péter

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