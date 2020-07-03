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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

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Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 18:24

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Mercedes'in performans olarak tamamen farklı bir ligde olduğunu ve rakiplerinin McLaren ile Renault olduğunu söyledi.

Ferrari, Avustralya'dan bu yana üzerinde çalıştığı güncellemeleri Avusturya GP'ye getirmeme kararı aldı ve bunları Macaristan'a götürecek.

Bugün gerçekleştirilen antrenman turlarında Ferrari, özellikle yarış simülasyonunda Mercedes'in çok gerisindeydi. Ek olarak Racing Point ve Red Bull'un da gerisinde kaldılar.

Sebastian Vettel, mevcut şartlar düşünüldüğünde orta grubun önünde olmalarının bile zor olacağını ima etti.

Vettel, "Mercedes şu noktada tamamen farklı bir gezegende gibi görünüyor. Red Bull'a bakarsak, şu noktada onlar hakkında yargıya varmak çok zor. Onların bugün tüm potansiyelini gösterdiklerini sanmıyorum. Racing Point, sadece tek turda değil, özellikle yarış temposunda da çok güçlü. Bu biraz sürpriz oldu. Çok dengelilerdi. Sonra biz McLaren ve Renault var... Sıralama turlarında nerede olacağımızı göreceğiz."

"Diğerlerinin bize kıyasla daha fazla yol tutuşu var. Şu anda aracımız o kadar da rekabetçi değil. Sahip olduğumuz araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz, umarım Maranello'da hazırlanan güncellemelerle Macaristan'da durum düzelir. Sabırlı olmak zorundayız ve öğrenmeye devam etmeliyiz."

"Büyük ve yakın bir gruptayız, en azından onların önünde kaldığımızdan emin olmalıyız."

"Üçüncülük mevcut durumda çok iyi olur." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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