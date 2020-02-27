Vettel: "Mercedes çıtayı çok yükseltiyor"

Mercedes 2014'ten bu yana verilen altı şampiyonluk mücadelesinin altısını da kazandı ve sonunda iki ayrı kulvarda 12 şampiyonluk elde etti.

Ferrari zaman zaman iyi performans sergilese de, genel olarak Mercedes seviyesinde olmayı başaramadı.

Geçen yılki kötü sezon sonrası bu yıl şampiyonluk savaşı vermek isteyen İtalyan ekip, testlerde beklenen adımı atamamış gibi görünüyordu.

Çarşamba günü bu konuya değinen Vettel, "Birkaç yıldır bu takımın bir parçasıyım ve sanırım 2015 yılında Ferrari'ye katıldığımdan bu yana gerçekten büyük adımlar attık. Bu süreçte çok fazla ilerleme kaydettik ve elbette Formula 1 kuralları da değişti."

"Ama bence en hızlı aracı üretebileceğimizi kanıtladık. 2017'nin en yenilikçi aracına sahip olmamızın üzerinden çok fazla zaman geçmedi ve bu, yaptığımız işin kalitesinin net bir göstergesi."

"2018'de sezonun çoğunda oldukça iyiydik. Geçen yıl da güçlü yönlerimiz vardı. Açıkçası en güçlü paket bizimkisi değil, ama belirli alanlarda ve belirli pozisyonlarda en güçlüsüydük."

"Bence en iyisini yapabilecek yeteneğimiz var. Sadece farklı parçaları bir araya getirmeyi ve en iyi pakete sahip olmayı başaramıyoruz. Aynı zamanda diğerlerinin ne yaptığına da çok bağlı. Hiçbir alanda geride olduğumuzu sanmıyorum, ama sonucu belirleyen şeyler çok ufak şeyler. Ufak şeyler büyük farklar yaratıyor."

"Rekabet seviyesi çok yüksek. Mercedes çıtayı çok yükseltiyor ve bu çıtanın üzerinden atlayıp atlayamamak bizim elimizde. İçeriden, takımımızı geliştirmeye devam etmek adına gereken dikkate ve kararlılığa sahip olduğumuzu görebiliyorum."

"Her şey küçük detayları bir araya getirmekle ilgili ama bunu yapmak kolay değil. Şimdi her şeyi bir araya getirmek için çabalıyoruz."

Takım patronu Mattia Binotto da Vettel'in sözlerine destek verdi.

"Seb'in de söylediği gibi çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir yıldır takım patronuyum ve geçen yıl benim için çok önemliydi. Çok şey öğrendim, çok yoğun bir yıl oldu. Ama bu hem kendim hem de takım için verimli bir sezon oldu."

"Şimdi daha iyi bir organizasyon kurmaya çalışıyoruz. Organizasyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Güçlü yönlerimizi daha güçlü, zayıf yönlerimizi ise daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bazen faydalarını görmeniz zaman alıyor, çünkü Seb'in dediği gibi her şeyin bir araya gelmesi lazım. Ama bence doğru yoldayız."

"Takım son yıllarda gelişti fakat rakiplerimiz çıtayı çok yükseltti. Yine de ben geleceğimiz konusunda çok iyimserim."

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