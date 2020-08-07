Vettel: "Mercedes benim için bir seçenek değil"

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın kontratı 2021 sonuna kadar uzatıldı ancak Lewis Hamilton'la ilgili yeni bir haber bulunmuyor.

Hamilton, şu anda yeni kontrat için görüşmek için doğru vakit olmadığını söylüyordu.

Eğer İngiliz pilot emekli olma kararı alırsa, Vettel kendisini bir anda Mercedes koltuğunda bulabilir.

Ancak Vettel bunun olmayacağını düşünüyor.

Mercedes'in kendisi için bir seçenek olup olmadığı sorusuna Vettel, "Sanmıyorum. Sanırım Lewis devam etmek istiyor. Yani bilmiyorum. Onunla bu konuda gerçekten konuşmadım. Ama devam etmezse şaşırırım."

"Bunun için aceleleri olduğunu sanmıyorum. Eğer kalacaksa o zaman Mercedes'le kalacak ve eğer değilse de zaten ayrılacak. Ama dediğim gibi, bunu bir seçenek olarak görmüyorum." dedi.

Vettel, perşembe günü kendisi için F1'in ötesinde pek çok fırsat olduğunu söylemişti.

Bunu açması istendiğinde, "Aslında biraz şaka yapıyordum. Daha çok kanepe, mutfak tezgahı ve masa gibi şeylerden bahsediyorum. Bu açıdan çok fazla fırsat var! Yani Formula 1'in ötesinde hiçbir şeyi kontrol etmedim." dedi.