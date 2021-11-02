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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Vettel, Meksika'dan puanla ayrılmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Meksika Grand Prix'si öncesi konuşan Sebastian Vettel, bu hafta sonu için hedefinin puan almak olduğunu söyledi.

Vettel, Meksika'dan puanla ayrılmak istiyor

Sebastian Vettel, Amerika Grand Prix'sine motor cezası nedeniyle geriden başlamak zorunda kalsa bile iyi bir performans sergiledi ve yarışı 10. bitirdi.

Alman pilotun gösterdiği performans, puansız geçen birkaç yarıştan sonra gayet iyiydi ve bunu Meksika'da devam ettirmeyi umuyor.

Vettel, "Meksika Grand Prix'sine gelmek bana her zaman zevk verdi. Burada olmak benim için büyük bir keyif."

"Taraftarlar çok tutkulular ve pist gerçekten çok zorlu. Bu yüzden piste çıkacak olmaktan son derece heyecan duyuyorum."

"Amerika'da bıraktığımız yerden devam etmek ve biraz daha fazla puan toplamak istiyoruz."

"İyi hazırlık yapmak ve iyi tepki göstermek önemli. Çünkü lastik performansı çok önemli ve yarış, güvenlik aracından etkilenebilir." dedi.

Lance Stroll ise kendisi adına şanssız geçen Austin'de 12. oldu ve hafta sonunu puansız kapattı.

Kanadalı pilot da hedefini puan olarak belirledi.

Stroll, "Amerika ve Meksika'daki yarışlar arasında boş bir hafta olması iyi oldu. Bu sayede rahatlamayı ve güç toplamayı başardım."

"Amerika GP bizim için pek de planladığımız gibi gitmese de Pazar günü iyi bir yarış temposuna sahiptik ve bu yüzden hedefimiz iyi bir sıralama turları geçirip, yarışta puanlar için mücadele etmek."

"Meksika'da oldukça kısa bir tur var fakat uzun düzlükler hava koridoruna girme ve heyecanlı bir yarış sunma fırsatı veriyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Fernando Alonso, Alpine A521, chase the frontrunners at the start

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Fernando Alonso, Alpine A521, chase the frontrunners at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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