Vettel, Meksika hafta sonundan emin değil

Ferrari, sezonun sezonun ikinci yarısında yapılan tüm yarışlarda pole pozisyonu almayı başardı ancak son iki yarışta bunu zafere dönüştüremedi.

Japonya'da pole pozisyonunu kazanan ancak yarışı ikinci sırada bitiren Sebastian Vettel, uzun düzlüklere sahip olan ancak farklı viraj türlerini de içinde barındıran Meksika'da nasıl olacaklarından emin değil.

"Burada favori miyiz bilmiyorum. İnsanlar piste baktıklarında uzun düzlükler görecekleri açık. Son yarışlarda düzlüklerde çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ancak burada oldukça çok sayıda viraj var."

"Ek olarak bu, verimliliğin o kadar da önemli olduğu pistlerden birisi değil. Oldukça verimli bir aracımız var ve bu avantajımızı burada kullanamayabiliriz. Yani zayıf noktamız olan bazı virajlarda nasıl olacağımızı göreceğiz."

"Şahsen kendime güveniyorum, iyi bir paketimiz olduğuna inanıyorum. Pistte bizim lehimize olan bazı yerler olduğu gibi, daha zor olabilecek bazı yerler de var. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Bu hafta sonu biraz zor olabilir, bu yüzden neler olacağına bakmamız lazım."

"Pazar sabahı Suzuka'da pole pozisyonunu aldım ancak yarış hemen yapıldığı için tadını çıkaracak vaktim olmadı. Belki de sıralama turlarından önceki seanslar benim içi doğru değildi fakat Suzuka sevdiğim bir pist. Ama bence yarış biraz daha iyi olabilirdi."

"Şimdi bu hafta sonu kazanabilir miyiz bilmiyorum. Tahmin yapmak zor. İyi bir paketimiz olduğuna eminim ama hafta sonu zor olabilir."