Vettel: "Mateschitz ve Red Bull, genç yetenekler yetiştirmede olağanüstü"

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Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz, Austin yarışı öncesinde 78 yaşında hayata gözlerini yummuş ve sevenlerini üzmüştü.

Mateschitz, sadece Formula 1'e değil, motor sporlarının tamamına büyük yatırımlar yaptı ve sporun gelişimine katkı sağladı.

Aynı zamanda Red Bull, bu süreçte genç sürücüler yetiştirip, bu isimleri spora getirdi. Şu an bile Red Bull destekli binlerce sporcu var.

Bu isimlerden birisi olan ve Red Bull ile dört şampiyonluk kazanan Sebastian Vettel'e Dietrich Mateschitz soruldu.

Vettel, "Didi'nin genel anlamda sporumuz, özel olarak da Formula 1 üzerindeki etkisi inanılmaz."

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Genç sürücü programı aracılığıyla başardığı şey bence benzersiz bir şey. Son 15 yılda birçok sürücü onun yardımıyla buraya geldi ve başarılı oldu."

"Sanırım Pazar günü Austin'deki gridde Dietrich sayesinde Formula 1'e giren ve Red Bull markasının ana ya da genç takımının bir parçası olmuş altı pilot vardı. Aslında, daha da fazlası var."

"Red Bull'un son on beş yılda Formula 1'de pilotların yetiştirilmesi üzerindeki etkisi olağanüstü, eşi benzeri görülmemiş olarak tanımlanabilir."

"Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ben genç bir pilottum, o ise çok deneyimli ve başarılı bir girişimciydi ama sanki denkmişiz gibi iletişim kurduk."

"Hâlâ şoktayım; Bu çok büyük bir kayıp. Benim için ilham kaynağıydı. Red Bull markasının başarısına rağmen her zaman kendisi gibi davrandı. Son ana kadar şirketin tüm planlarının yaratıcısıydı. "

"Bu sadece Red Bull ailesi için değil, çoğu kişi için büyük bir kayıp. Çünkü o, pek çok çocuğa ve insana hayallerinin peşinden gitme fırsatı verdi."

"Onu tanıdığım için onur duyuyorum, yüreği kocaman bir adamdı." dedi.