Vettel, Mateschitz onuruna Meksika'da Red Bull kaskıyla yarışacak

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Geçtiğimiz haftaki Amerika Grand Prix'sinin sıralama turlarından hemen önce Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetti açıklandı.

Mateschitz, sadece Formula 1'in değil, motor sporları dünyasının gelişiminde de büyük rol oynadı. Red Bull bu süreçte çok sayıda serinin, sürücünün takımın ve etkinliklerin sponsoru oldu. Ayrıca Mateschitz, iki Formula 1 takımı satın aldı ve burada genç yetenekler yetiştirdi.

Sebastian Vettel belki de bu genç yetenekler arasında en öne çıkan isimdi ve 2007'de BMW ile spora adım atarken, 2008 yılında Mateschitz'in Toro Rosso takımında yarışmaya başladı.

Burada bir galibiyet aldı ve bir yıl sonra Red Bull Racing'e geçti. Ayrıca bu takımın da F1'deki ilk zaferini kazandı.

Vettel 2010-2013 yılları arasında dört kez dünya şampiyonu olurken, Avusturyalı marka ile 38 Grand Prix zaferi elde etti. Bu onu - şimdilik - Mateschitz'in takımlarında yarışan en iyi sürücü yapıyor.

Vettel'in Mateschitz ile yakın bir ilişkisi vardı ve ona çok şey borçluydu. Bu nedenle de bu hafta sonu Red Bull'daki orijinal tasarımını andıran özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

Kaskın üzerinde Mateshitz'e teşekkür ettiği bir mesaj ve Red Bull logosu yer alacak.