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Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"

Sebastian Vettel, tartışmalı kararlarıyla eleştirilen Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin "Formula 1'de kalmasını" umuyor ancak serinin kuralların netliğini sağlaması gerektiğini düşünüyor.

Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"
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Masi, Abu Dhabi yarışın son aşamalarında, geç gelen Güvenlik Aracı periyodunu bir tur kala bitirmiş ve lider Lewis Hamilton ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasında kalan beş tur yemiş aracın turlarını geri almasına izin vermiş, yaptığı bu hareketler nedeniyle geniş çapta eleştirilmişti. 

Verstappen, yarışı ve 2021 şampiyonluğunu kazanmak için rakibi Hamilton’ı son turda geçmişti.

Autosport/Motorsport.com tarafından Abu Dhabi ve FIA soruşturması hakkındaki düşünceleri sorulan Vettel, F1'de "gösteriye değil, spora odaklanılması" gerektiğini söyledi.

Vettel, "Ben pek geçmişe takılan biri değilim. Bu nedenle geriye bakmanın bir anlamı yok."

"Ancak gösteriye değil spora odaklanmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl her halükarda harika bir final ya da harika bir son yarış olacaktı çünkü bir kazanan ve bir kaybeden vardı. İdeal olarak iki kazanan var ancak spor bu şekilde tasarlanmadı."

"Elbette yarıştaydım ve daha önce turumuzu geri almamıza neden izin verilmedi merak ediyordum. Ancak sanırım bunun için protokoller ve kurallar var."

"Önemli olan, bu tür durumlarda ileride netlik olması ve soru işareti kalmaması." dedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından sessizliğe çekilmiş ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bırakmıştı.

İngiliz pilotun spordan emekli olacağına dair endişeler vardı ancak geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "geri döndüğünü" açıkladı. Michael Masi'nin ise görevini koruyup korumayacağı hâlâ belirsiz.

Vettel, Lewis'ın ayrılması konusunda endişe duyup duymadığı sorusuna, "Açıkçası Lewis'in sporu bırakmayı düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Bunu ona sormalısınız."

"Ancak onun rekabetçi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Masi'nin görevi hakkında ise, "Michael için yazık oldu. İki tarafın çıkarları birbiriyle çakıştı. Biri spor ve diğeri de gösteri."

"Gösteri benim pek umurumda değil çünkü bunu rekabetçi bir bakış açısıyla spor olarak görüyorum."

"Ayrıca Masi veya bir hakemin yerinde olmak her zaman kolay değil. Ancak harika bir iş çıkardı. Özellikle Charlie ani bir şekilde vefat ettikten sonra."

"Masi iyi bir iş yapmak için çok odaklı ve kararlıydı. Bu nedenle geleceğini bilmiyorum ama umarım burada kalır çünkü çok iyi bir iş yaptı."

"Bence son yarış hakkında çok fazla teori var ama buna gerek yok. Büyük resme bakarsanız çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

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