Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

paylaşım
yorumlar
Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı
Ekleyen:
, Editör

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, eski F1 dünya şampiyonu Nigel Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı.

Sebastian Vettel, tarihi Formula 1 araçlarına olan sevgisini defalarca dile ve pahalı otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Alman pilot, eski F1 dünya şampiyonu Nigel Mansell'ın 1992 yılında kullandığı ve şampiyon olduğu Williams FW14B'nin eşsiz bir kopyasını satın almaya karar verdi.

Vettel, Alman Bild'e verdiği demeçte "Bu arabaya çok ilgi duyuyordum. Onu gerçek bir simge olarak görüyorum. Ayrıca bu araçta da benimkisi gibi beş numara var." dedi.

Williams FW14B, zamanının en sofistike araçlarından bir tanesiydi. Araçta aktif süspansiyon, çekiş kontrolü ve yarı otomatik şanzıman bulunuyor. Bu mühendislik harikalarının çoğu, ilerleyen yıllarda yasaklandı. Bundan ötürü bu araç, F1 tarihindeki en gelişmiş araçlardan biri olarak kalmaya devam ediyor.

Vettel'in Mansell'ın şampiyonluğa ulaştığı aracı ne kadara aldığı bilinmiyor. Ancak bunun ucuz bir alışveriş olmadığı kesin.

Bu araçtan toplam altı kopya üretildi ve geçen yıl bir tanesi, Bonhams müzayedesinde 2.7 milyon sterline satıldı.

Slider
Liste

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
1/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
5/10

Fotoğraf: Sutton Images

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
7/10

Fotoğraf: Ercole Colombo

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
9/10

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
10/10

Fotoğraf: LAT Images

 
F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek

Önceki haber

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"

MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor
MotoGP MotoGP / Son dakika

MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler
MotoGP MotoGP / Son dakika

Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler

Son Haberler

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

2
Formula 1

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

1s
3
Formula 1

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

4
Formula 1

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

5
Formula 1

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

Son Haberler

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı
F1

Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek
F1

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"
F1

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı
F1

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

F1 tarihinde bugün: Leclerc, Ferrari ile F1'deki ilk zaferini alıyor
F1

F1 tarihinde bugün: Leclerc, Ferrari ile F1'deki ilk zaferini alıyor

Son Videolar

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar 02:52
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.