Vettel, Mansell'ın Williams FW14B'sini satın aldı

Sebastian Vettel, tarihi Formula 1 araçlarına olan sevgisini defalarca dile ve pahalı otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Alman pilot, eski F1 dünya şampiyonu Nigel Mansell'ın 1992 yılında kullandığı ve şampiyon olduğu Williams FW14B'nin eşsiz bir kopyasını satın almaya karar verdi.

Vettel, Alman Bild'e verdiği demeçte "Bu arabaya çok ilgi duyuyordum. Onu gerçek bir simge olarak görüyorum. Ayrıca bu araçta da benimkisi gibi beş numara var." dedi.

Williams FW14B, zamanının en sofistike araçlarından bir tanesiydi. Araçta aktif süspansiyon, çekiş kontrolü ve yarı otomatik şanzıman bulunuyor. Bu mühendislik harikalarının çoğu, ilerleyen yıllarda yasaklandı. Bundan ötürü bu araç, F1 tarihindeki en gelişmiş araçlardan biri olarak kalmaya devam ediyor.

Vettel'in Mansell'ın şampiyonluğa ulaştığı aracı ne kadara aldığı bilinmiyor. Ancak bunun ucuz bir alışveriş olmadığı kesin.

Bu araçtan toplam altı kopya üretildi ve geçen yıl bir tanesi, Bonhams müzayedesinde 2.7 milyon sterline satıldı.