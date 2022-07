Vettel, Mansell'ın 1992 Williams F1 aracını sürerken 5 yaşındaymış gibi hissetmiş

2020'de Mansell'in ünlü 'Red 5' aracını satın alan Vettel, geçtiğimiz hafta sonuna kadar onu kullanma fırsatı yakalayamamıştı. Vettel, sahip olduğu bu araç ile Britanya GP öncesinde Silverstone'da gösteri sürüşü yaptı.

Mansell'in Britanya GP'deki zaferinin 30. yıl dönümü kapsamında Vettel, bu araçla birkaç tur attı. Bu aracın motorunda kullanılan yakıtın karbon nötr olması, gösteri sürüşü için önemliydi.

Vettel, turlarını tamamladıktan sonra aracını ana düzlükte durdurdu ve Mansell kendisini tebrik etti. Lewis Hamilton, Mick Schumacher ve George Russell gibi isimler de gelerek bu sürüş hakkında Vettel'le konuştular.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Çok özeldi. Onun orada olması ve beni bekliyor olması da özeldi."

"Kendimi yeniden 5 yaşındaymış gibi hissettim çünkü aracın sesi, her şey beni 30 sene öncesine götürdü."

"Karbon nötr yakıtlarla yaptığımız gibi yapmak ve duyguları sergilemeye çalışmak harika olabilir ama bunu daha sorumlu bir şekilde yapabilmek benim için çok önemliydi."

"Nigel'ın 30 sene önce burada kazanmasıyla alakalı fikir ilk çıktığında, açıkçası o dönemdeki araca ve tam olarak o araca sahibim, bu araçla kaynakları harcamak istemedim. Bunu daha iyi bir şekilde yapabileceğimizi düşündüm."

"Bu açıdan birlikte başardığımız şeyden ve bu fırsata sahip olduğum için çok gururluyum. Ve bu benim de doğum günümde oldu. İlk başta bunu fark etmemiştim!" dedi.

1992 World Champion Nigel Mansell with his Williams FW14B and Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images