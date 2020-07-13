Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"

Sebastian Vettel, Ferrari ile yollarını sezon sonunda ayıracak ve elinde neredeyse hiç seçenek kalmamış gibi görünüyor.

McLaren ve Renault koltukları zaten doldu. Mercedes de Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'la devam etme kararı aldı.

Red Bull ve Racing Point, şu noktada Vettel için iki olası seçenek olabilir. Ancak her iki ekip de şimdilik Alman pilot için olumsuz açıklamalar yaptılar.

Vettel, geçen hafta sonu Osterreich gazetesiyle bir röportaj yaptı ve burada kendisine Ferrari'den "çok fazla para istediği" ile ilgili iddia soruldu.

Alman pilot bunun üzerine, "Bu bir saçmalık. Para benim için hiçbir zaman sorun değildi. Eğer cüzdanımı doldurmak isteseydim muhtemelen zaten bir koltuğa sahip olurdum. Her neyse, durum bu ve şimdi bu konuyu geride bırakmak istiyorum."

"Ayrıldıktan sonra evet, Helmut'u aradım çünkü onunla çok iyi anlaşıyorum. Ona ne yapmam gerekiğini sordum, tavsiye istedim. Ama bu konuşma 'Helmut boş bir yerin var mı?' demek için değildi." dedi.

Vettel için seçeneklerden bir tanesi bir yıl ara vermek olabilir.

33 yaşındaki Alman pilot, "Öyle. Şu anda her şey mümkün. Neden kendimi baskı altında bırakayım ki? Bunu anlamıyorum. Makul bur şey varsa bununla ilgilenirim, ama eğer yoksa o zaman yapmam. Ama kesinlikle bu sezonu bitireceğim." dedi.