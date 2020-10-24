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Formula 1 / Son dakika

Vettel Macau'yu, Raikkonen Donington Park'ı F1'de görmek istiyor

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Vettel Macau'yu, Raikkonen Donington Park'ı F1'de görmek istiyor
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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz GP ile Formula 1'e yeni bir pist daha girmiş oldu. Bunun üzerine pilotlara Formula 1 takviminde görmek istedikleri diğer pistler soruldu.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların ardından Formula 1 Yönetimi Mugello, Nürburgring, Imola, Portimao ve İstanbul Park gibi normalde takvimde olmayan pistleri takvime soktu.

Bu hafta sonu takımlar ve pilotlar ilk defa Portimao pistinde yarışacaklar. Bunun üzerine Perşembe günkü basın toplantısında pilotlara takvimde görmek istedikleri pistler soruldu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, "Sanırım Macau'nun takvimde olmasını isterdim. Nordschleife'yi de isterdim ancak muhtemelen böyle bir şey asla olmayacak. Ancak Macau harika olurdu."

"Bunlar F1'in hiç gitmediği harika pistler. Avustralya'daki Bathurst, bizim araçlarımızla harika olurdu. Ancak oradaki bazı virajları dönebilir miyiz emin değilim çünkü o virajlarda gerçekten uçabiliriz."

"Şu anda tüm pistleri hatırlamak zor ancak dünyada sürüşe değer oldukça fazla pist var." dedi.

Charles Leclerc, "Benim listem de Seb'inki ile aynı olurdu. Nordschleife ve Macau çok heyecan verici olurdu. Ancak aslında Brands Hatch'in olmasını isterdim. PlayStation 2'de orada çok yarışırdım. O pisti çok seviyordum." dedi.

Kimi Raikkonen, "İngiltere'yi hep sevdim. Çok güzel pistleri var. Donington Park güzel olabilirdi.  Orası bir grand prix pisti. Bu araçlarla biraz dar olurdu ancak yine de denemesi güzel olurdu." dedi.

Yardımcı editörler: Luke Smith ve Jonathan Noble

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen , Sebastian Vettel
Editör Abdullah Çelik

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