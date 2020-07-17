Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"

Ferrari pilotları, geçtiğimiz haftalarda yapılan Avusturya yarışlarına kıyasla Macaristan'a daha iyi şekilde başlamış gibi göründüler.

Yine de İtalyan ekip, Racing Point sürücülerinin ardında kaldı ve yine orta grupta savaşıyor gibi görünüyordu.

Ferrari ayrıca ıslak zeminde yapılan ikinci seansta Sebastian Vettel ile zirvede yer aldı.

Avusturya'dan daha iyi bir başlangıç mı olduğu sorusuna Vettel, "Evet, kesinlikle. Umarım böyle olumlu kalır."

"Sanırım bu sabah iyi görünüyorduk. Bu pist bizim için biraz daha iyi olmalı. Umarım yarın da böyle kalır. Doğrusu bunu sıralama turlarına katılıncaya kadar bilemeyeceğiz."

"Geçen haftaki zayıf performansımızdan sonra denemek ve görmek için ıslak zeminde diğerlerinden biraz daha fazla tur attığımızı görebilirsiniz, aracı bu şartlarda biraz daha iyi anlamaya çalıştık. Yani için hâlâ yapacak çok iş var. Ama evet, genel olarak daha iyi bir gün gibi görünüyordu."

"Bugün ıslak zeminde fazladan tur attık. Fakat bunu yaparak ertesi gün ihtiyaç duyabileceğiniz lastikleri kullanıyorsunuz. Ama bence şu anda bu turlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda araca güvenebilmemiz de gerekiyor."

"Altı, sekiz ya da dokuz tur çok fazla değil ama yine de buna değer." yanıtını verdi.