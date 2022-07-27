Vettel: "Macaristan pisti aracımıza uyuyor"
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Hungaroring pistinin AMR22'ye uymasını beklediğini söyledi.
Aston Martin, son yarış Fransa'da Lance Stroll ile ilk ona girmeyi başarmış ve hafta sonunu bir puanla kapatmıştı.
Şimdi yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP yapılacak ve Aston Martin pilotları, hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılmayı umuyorlar.
Hafta sonu öncesi konuşan Sebastian Vettel, Hungaroring'in yapısı gereği AMR22'ye uygun olduğunu söyledi.
Vettel şöyle konuştu: "Macaristan'daki yarış geleneksel olarak yaz tatilinden önce yapılır. Bu yüzden fabrikayı kapatmadan önce iyi bir sonuç almak her zaman için önemlidir."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Macaristan, düşük hızıyla bilinen bir pist ancak dikkatli olmanızın gereği birkaç hızlı viraj da var. Bu açıdan zor fakat kısa bir pist var."
"Geçen yıl Macaristan'da iyi bir hafta sonu geçirmiştik. Pistin aracımızın güçlü yönlerine uygun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden olumlu bir hafta sonu geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Lance Stroll ise Macaristan'a döndüğü için mutlu olduğunu ve iyi bir sonuç almak istediğini dile getirdi.
"Sezonun zorlu ilk yarısını iyi bir sonuçla bitirmek harika olurdu."
"Hungaroring ilginç virajları olan harika bir pist , bu yüzden orada sürüş yapmayı seviyorum. Pist birçok yönden bir karting pistini andırıyor, virajlar hataları affetmiyor ve birbiri ardına geliyor."
"Yarış temposunu artırdığımızı daha şimdiden gösterdik. Bu ivmeyi sezonun ikinci yarısında da korumak istiyoruz."
Ferrari, güncellemelerde Red Bull'un önüne mi geçti?
Alfa Romeo, Macaristan güncellemesinden umutlu
Son Haberler
F1 pilotlarının, FIA'nın daha istikrarlı olması için istedikleri değişiklik
Formula 1'de sürüş ihlalleri için verilen cezalar yıllardır sorunlu bir konu olsa da, bu konu bu sezon daha üst bir seviyeye ulaştı.
Alonso: “Yeni futbol benzeri taraftarlar nedeniyle F1'de artık 'eski kültür' yok”
Fernando Alonso, Formula 1'in ‘eski kültürünün’ yeni ve bilgisiz futbol benzeri taraftarlar nedeniyle bittiğine inanıyor.
Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"
Haas pilotu Mick Schumacher, yarış kariyeri boyunca ilerlerken hiçbir dönemde babasının soyadını kullanarak avantaj sağlamadığını söyledi.
Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fransa'da iyi bir yükseliş gerçekleştirse de galibiyetin mümkün olmadığını, yine de ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.