Vettel: "Macaristan pisti aracımıza uyuyor"

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Aston Martin, son yarış Fransa'da Lance Stroll ile ilk ona girmeyi başarmış ve hafta sonunu bir puanla kapatmıştı.

Şimdi yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP yapılacak ve Aston Martin pilotları, hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılmayı umuyorlar.

Hafta sonu öncesi konuşan Sebastian Vettel, Hungaroring'in yapısı gereği AMR22'ye uygun olduğunu söyledi.

Vettel şöyle konuştu: "Macaristan'daki yarış geleneksel olarak yaz tatilinden önce yapılır. Bu yüzden fabrikayı kapatmadan önce iyi bir sonuç almak her zaman için önemlidir."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Macaristan, düşük hızıyla bilinen bir pist ancak dikkatli olmanızın gereği birkaç hızlı viraj da var. Bu açıdan zor fakat kısa bir pist var."

"Geçen yıl Macaristan'da iyi bir hafta sonu geçirmiştik. Pistin aracımızın güçlü yönlerine uygun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden olumlu bir hafta sonu geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Lance Stroll ise Macaristan'a döndüğü için mutlu olduğunu ve iyi bir sonuç almak istediğini dile getirdi.

"Sezonun zorlu ilk yarısını iyi bir sonuçla bitirmek harika olurdu."

"Hungaroring ilginç virajları olan harika bir pist , bu yüzden orada sürüş yapmayı seviyorum. Pist birçok yönden bir karting pistini andırıyor, virajlar hataları affetmiyor ve birbiri ardına geliyor."

"Yarış temposunu artırdığımızı daha şimdiden gösterdik. Bu ivmeyi sezonun ikinci yarısında da korumak istiyoruz."