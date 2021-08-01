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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yarış sonunda aracında yeterince yakıt olmadığı için diskalifiye ihtimaliyle karşı karşıya.

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!

Vettel, ıslak zeminde başlayan kaotik Macaristan GP'nin ilk turunda, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı ve ardından galibiyet için çekiştiği Alpine pilotu Esteban Ocon'un gerisinde ikinci oldu.

Vettel, böylelikle Aston Martin'le ikinci podyumunu aldı ancak şimdi dört kez dünya şampiyonunun yarıştan diskalifiye edilmesi gündemde.

Vettel, damalı bayrağı gördükten sonra pite dönüş turunu tamamlamadı ve takım radyosu üzerinden gelen talep üzerine, aracını 12. virajdaki çimlerin üzerine park etti.

FIA her yarışın ardından araçlardan 1 litrelik yakıt numuneleri alıyor ve Macaristan GP için de durum böyleydi. Fakat Vettel'in aracında yeterli yakıt tespit edilemedi.

Teknik delege Jo Bauer, bunun üzerine olayı hakemlere bildirmek için bir mektup yazdı.

Bauer, "Yarıştan sonra, 5 numaralı araçtan 1 litrelik yakıt örneği alınıp alınamayacağı kontrol edildi."

“2021 Formula One teknik düzenlemelerinin 6.6.4 maddesinde belirtilen prosedürlerin ardından sadece 0.3 litrelik bir örnek almak mümkün oldu."

“Bu nedenle konuyu, 2021 Formula One teknik düzenlemelerinin 6.6.2 maddesine uygun olmadığı için, değerlendirilme yapmaları için hakemlere yönlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Madde 6.6.2'de “Katılımcılar, hafta sonu boyunca herhangi bir zamanda araçtan 1 litrelik yakıt örneğinin alınmasını sağlamalıdır." ifadesi yer alıyor.

Vettel, 2012 yılında da benzer bir olaydan ötürü diskalifiye cezası almıştı.

Aston Martin'den bir temsilcinin Macaristan saatiyle 20:20'de hakemlere, yakıt numunesinin eksikliği konusunda rapor vermesi gerekiyor.

Vettel diskalifiye edilirse Hamilton'ı ikinci sıraya yükselecek ve Carlos Sainz podyuma çıkacak.

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Norris, "ön sıralarda yarışan pilotlardan daha iyisini beklermiş"

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Norris, "ön sıralarda yarışan pilotlardan daha iyisini beklermiş"
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