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Vettel: "Hamilton, bizim dönemimizin en iyi sürücüsü"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Lewis Hamilton'ın 100. galibiyetine ulaşmasının 'çok büyük bir başarı' olduğunu söyleyerek İngiliz sürücüyü övdü.

Vettel: "Hamilton, bizim dönemimizin en iyi sürücüsü"

Vettel, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton'ı 100. Grand Prix zaferine ulaştığı için övdü. İngiliz sürücü, Formula 1'de bu kilometre taşına ulaşan ilk sürücü oldu.

Hamilton ve Vettel'in kariyerleri, galibiyetler ve şampiyonluklar açısından 2018'e kadar benzer bir yol izledi. Ancak 2018'de başa baş giden mücadelede Hamilton galip geldi ve Vettel'in formu ile öz güveni sezon sonuna doğru düşüşe geçti.

Geçtiğimiz yıl Ferrari ile yollarını ayıran Vettel şimdi Aston Martin ile orta grupta yarışıyor. Alman sürücü geçtiğimiz pazar Sochi'de 100. galibiyetini alan Hamilton'a övgülerini sundu.

Vettel, "Bu zaten bekleniyordu. Çok büyük bir başarı."

"Onun adına çok mutluyum. Bence bunu hak ediyor. Pazar günü nasıl yarıştığını bilmiyorum ama sanırım iyi bir yarış geçirdi!" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Formula 1, Türkiye Grand Prix'sine yaklaşırken, Hamilton'ın da İstanbul Park'taki harika sürüşüyle yedinci kez şampiyonluğu almasının ardından bir sene geçmiş olacak. Şampiyonluğu aldığı sırada, Vettel'in Hamilton'a eğilerek bir şeyler söylediği görülmüştü.

Vettel o sırada Hamilton'a neler söylediğini açıkladı. Vettel, "Bunun çok özel olduğunu çünkü tarih yazılırken buna tanık olduğumuzu söyledim." dedi.

Vettel, Hamilton'ın bugün pistteki en iyi sürücü olup olmadığı sorulduğunda, "Bizim dönemimizin kesinlikle en iyisi. Kıyaslamak her zaman zor. Juan Manuel Fangio ve Stirling Moss'u bizim jenerasyonlarımızla nasıl kıyaslarsınız? Kıyaslayamazsınız."

"Belki o araçlarda işe yaramaz olurduk belki de onlar bugünkü araçlarda işe yaramaz olurdu, çünkü şu anki araçlar çok daha hızlı. Kim bilir? Ancak bunun önemi yok. Bence her dönem kendi sürücülerine sahip. Lewis kesinlikle bizim dönemimizin en iyisi ve en büyüğü."

"Bana göre duygusal olarak, Michael Schumacher her zaman en iyi sürücü olacak."

"Ancak Lewis'in de kendi başarıları açısından en iyisi olduğuna şüphe yok. Şampiyonlukları [Schumacher ile] eşitledi, daha fazla yarış kazandı ve daha fazla pole pozisyonu var. İstenebilecek her şeyi başardı." dedi.

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