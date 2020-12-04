Vettel: "Leclerc'le Bahreyn'deki olayları konuştuk ve konu kapandı"

Vettel Pazar günü Bahreyn’de 2. kalkış sonrasında 1. viraja girerken Leclerc’in kendisine yeterince alan bırakmadığını düşündüğü için Monakolu pilotu hem takım radyosunda hem de yarış sonrasında yaptığı açıklamalarla eleştirmişti.

Leclerc tarafından iç çizgiden geçilince Vettel takım radyosundan, “Yine mi! Sanki orada değilmişim gibi bunu yapamaz!" demişti.

Sakhir GP öncesi Vettel'e aralarındaki havanın normale dönüp dönmediği soruldu ve Alman pilot şöyle yanıt verdi: "Bence hiçbir zaman düzeltilmesi gereken hava yoktu. Ama ikimiz için değil, birimiz için işe yaran bir şeydi ve evet, yarışımızın bitmemesi için gayret gösterdim."

"İlk virajdı ve tabii ki bana pahalıya mal oldu. Ama daha sonra bunun hakkında konuştum ve Charles da ne demek istediğimi anladı. Hepsi bu. Söyleyecek çok fazla şey yok."

Sonrasında Leclerc'e aynı soruldu ve Monakolu pilot, "Evet, yani Seb'in açıkladığı gibi, durum tam olarak öyle. Başlangıçta çok sıra kazandım fakat o kaybetti. Takım olarak bazen bu durumlara biraz farklı bakmamız gerekiyor." dedi.

Vettel, bu yıl daha iyisini yapmış olabileceği herhangi bir şey olup olmadığı sorusuna, "Pek çok şeyin yaşandığı ve koşulların her zamankinden farklı olduğu zor bir yıl geçirdim. Herhangi bir alanı tek tek seçebileceğimizi düşünmüyorum, bunun yerine resmin tamamı hakkında bir bütün olarak konuşmamız gerekiyor. Şimdi her şeyden memnunum ve önümüzdeki iki yarışı ve tabii ki gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." yanıtını verdi.

Vettel'e İstanbul'daki podyumun bir dönüp noktası olup olmadığı soruldu ve Alman pilot, "Hayır, İstanbul'dan önce de performansım yükseliyordu. Ama evet, bazı sebeplerden ötürü görünmedi. Sezon başına veya ortasına kıyasla daha iyi hissettiğimi zaten söyledim. Bu yüzden son yıllarda benimle çalışan insanlara iyi bir sonuç getirmek için önümüzdeki iki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım kalan iki yarışta en iyisini yapabiliriz."

"Ancak bu pist muhtemelen aracımıza uymadığı için bunu yapmak zor olacak. Yine de ne kadar puan kazanabileceğimizi göreceğiz. Takıma mümkün olan en yüksek puanları kazandırmayı umuyorum." dedi.