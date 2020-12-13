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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

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Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Charles Leclerc'le arasındaki tempo farkının "muamma" olduğunu söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bu yıl sadece dört yarışta Charles Leclerc'i geride bırakabildi ve geride kalan 13 sıralama turlarında Monakolu pilot öndeydi.

Vettel çoğu sıralama turlarında Leclerc'ten 0.3 ila 0.6 saniye arasında yavaştı ve Abu Dhabi'de ikili arasındaki fark tam 0.699 saniyeydi.

Bugün Ferrari ile son yarışına çıkacak olan Vettel, Leclerc'le arasındaki bu farka şaşırdığını kabul ediyor.

Hollandalı Ziggo Sport'a konuşan Vettel, "Performans açısından araçlar arasında neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma."

"Bizden başka bir takımda bu kadar büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum, ama benim açımdan, sıralama turlarımdan ve turlarımdan memnun kaldım."

"Çünkü bir pilot olarak turdan her şeyi çıkardım ve mükemmel bir tur atsam bile derecem birkaç ondalık gelişirdi."

"Daha yukarıdan başlamak isterdim ve bunun için aracı daha hızlı sürebilmek adına elimden geleni yaptım ama mümkün değildi."

"Dediğim gibi seansımdan memnunum ama sonuçtan memnun değilim. Bu yıl pek çok kez aynısı oldu." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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