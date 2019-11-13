Vettel, Leclerc’in sıralama performansını övdü

Leclerc bu yıl sıralama turlarında Harika bir performans sergilemeyi başardı ve tek turda sezonun büyük kısmında Vettel’e karşı üstünlüğe sahipti.

Her iki sürücü de bu sezon sıralama turlarında dayanıklılık sorunları yaşadı. Fakat Vettel, bu yıl tek turda en iyisini yapamadığını kabul etmesine rağmen Leclerc’in harika bir performans sergilediğinin altını çiziyor.

Vettel, "Öncelikle Charles, sıralama turları konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Bence gösterdiği bu performansın takdir edilmesi gerekiyor.”

"Sıralama turları benim için harika değildi ve belki de işler istediğim gibi gelişmedi. Ancak farklı sebeplerden ötürü sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmediğimizi düşünüyorum.”

“Genel olarak bu yıl sıralama turlarının yeterince başarılı geçmediğini kabul ediyorum ve bundan ötürü de mutlu olamam. Son yarışlardaki hedef sadece pazar günleri iyi olmak değil, cumartesi günleri de güçlü olmak olacak.” dedi.

Dört kez dünya şampiyonu, bitime iki iki yarış kala üçüncü Leclerc’in 19 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Alman pilot kalan yarışlardaki ana hedefinin mümkün olan en iyi sonuç olan üçüncülük olduğunu söyledi.

Vettel, "Hedef üçüncü olmak. Çünkü birinci veya ikinci olamıyoruz. Yani üçüncü bitirmeye çalışacağız.” dedi.

Vettel sezonu önde bitiren pilotun gelecek yıl takım içinde birinci pilot olacağını düşünmüyor.

“Gelecek yıl için önemli olduğunu sanmıyorum. Bir takım olarak sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Son yarışlarda iyi pozisyonlar için savaşıyoruz ve bunu devam ettirebileceğimize eminim."