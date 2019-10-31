Vettel: "Leclerc'in performansı uykumu kaçırmıyor"

Sebastian Vettel bu yıl sıralama turlarında Charles Leclerc'e 11 kez geçilirken, takım arkadaşını sadece yedi kez mağlup edebildi.

Bununla birlikte Vettel, Amerika'da verdiği demeçte bunun kendisini etkilemediğini söyledi.

"Geceleri uykumu kaçıran bir durum değil. Performansım bazen iyi değildi. Hatta iki kez sıralama turlarına katılma şansım olmadı. Yarışlar daha önemli. Bu sene sıralama turları her zaman istediğim gibi gitmedi."

Vettel, takım taktiklerini ise eleştirmiyor.

"Bence taktik olarak Meksika'da her şey yolunda gitti. Mercedes bu anlamda şanslıydı - ama aynı zamanda şansı da hak ettiler çünkü risk aldılar."

"Yarıştan önce ne biz, ne Mercedes, ne de Red Bull, yani kimse bunun olmasını beklemiyordu. Aksi takdirde Alex Albon bu kadar erken pite girmez ve yanlış lastikleri takmazdı. Hiçbir şey için kendimizi suçlayamayız."

Alman pilot, takımın tek turda iyi olduğunu ancak uzun sürüşlerde gelişmesi gerektiğini de ekledi.

"Performansımız açısından bakarsak, Singapur'dan bu yana hep bir adım ileri gittik. Bu da sıralama turları performansımıza yardımcı oldu."

"Fakat yine de yarışta zayıf noktamız olarak görünüyor. Bu tek bir tura değil, pek çok şeye bağlı. Lastiklerin yönetimi söz konusu olduğunda virajlarda ve genel olarak pek çok şeyde biraz zorlanıyoruz. Sanırım biraz fazla agresifiz. Bu yüzden yarışta en güçlüsü değiliz."