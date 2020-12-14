Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımıyla son yarışına Abu Dhabi'de çıktı ve yarışın ardından oldukça duygusal anlar yaşandı.

Vettel takım telsizinden ekibine son bir şarkı söylerken, yarışın ardından Vettel için bir veda töreni düzenlendi.

Alman pilot daha sonra takım arkadaşı Charles Leclerc'le kask takası yaptı.

Vettel, kaskın üzerine şöyle yazdı: "Charles, 15 yıllık F1 kariyerimde karşılaştığım en yetenekli sürücü sensin. Bunu heba etme. Ne yaparsan yap mutlu ol ve gülümse. Her şey için teşekkürler."

Yarışın ardından Vettel, takım arkadaşı hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Alman pilot, "Zaman zaman bana sorun çıkarmasına rağmen Charles'ı özleyeceğim!"

"Hayatımızın ve kariyerlerimizin tamamen farklı aşamalarındayız, benden çok daha genç ve önünde yıllar var."

"Ama Charles gerçekten harika bir adam. Bence Formula 1'de uzun bir yolu var ve önünde iyi bir gelecek var."

"Umarım hak ettiği aracı alabilir." dedi.

Vettel, Ferrari kariyerini 14 zaferle sonlandırdı ve son zaferini 2019 Singapur, son podyumunu ise 2020 Türkiye GP'de aldı.