Vettel: "Leclerc için yapabileceğim bir şey yoktu"

Alman pilot sıralama turlarındaki son zaman turunda iyi bir tur ortaya koyamadı ve takım arkadaşının gerisinde beşinci zamanı yaptı.

Bununla birlikte Vettel, son zaman turuna başlarken önündeki Alex Albon'ın yavaşlamasından ötürü yavaşlamak zorunda kaldı.

Hemen arkasında da takım arkadaşı Charles Leclerc vardı. Vettel yavaşlayınca, Leclerc de aynı şeyi yapmak zorunda kaldı.

Vettel son zaman turuna, bitime saniyeler kala başlarken, Leclerc başlayamadı. Vettel, Albon yüzünden yavaşladığını ancak Taylandlı sürücüyü geçmesinin doğru olmayacağını dile getirdi.

"Doğrusu, Alex'i geçebilirdim ancak bunu yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. O da öndekilerle arada fark oluşturmaya, kendi turu için boşluk yaratmaya çalışıyordu."

"Yavaşladı. Çünkü bir McLaren önünde yavaş şekilde gidiyordu. Kim olduğunu bilmiyorum ya da onun da önünde birisi var mıydı bilemiyorum. Üzgünüm çünkü soğuk lastiklerle tura başlamak zorunda kaldım ve ilk virajda hemen zaman kaybettim."

"Charles zaman turu bile atamadı. Üzüntü verici. Mümkün olan en iyi pist üstü pozisyonu için çabalıyorduk fakat her şey yanlış gitti."

Vettel yarışa öndekilerin aksine yumuşak lastikle başlayacak.

"Yumuşak lastiğin başlangıç için doğru lastik olduğunu düşünüyorum. Orta lastiklerin bu hafta sonu daha iyi olduğunu söyleyemem. Yine de yarın neler olacağını göreceğiz."

"İkinci çizgide başlıyoruz ve bizim için kolay bir yarış olmayacak. Genel olarak bakarsak yeterince hızlı değiliz. Tüm sezon boyunca tam olarak benzer yerlerde vakit kaybediyoruz. Tamamen yavaş ve orta hızlı virajlarda yavaş kalıyoruz. İlk iki sektör iyiydi, çok fazla viraj yoktu. Bizim için iyi geçti."

"Ama son sektörde lastiklerimiz yol tutmuyor, diğerlerinden daha az yol tutuşla mücadele ediyoruz. Elbette bu bir sürpriz değil."

"Yarın bizi zor bir yarış bekliyor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim. Mümkün olan en iyi sonuçları almak için çabalayacağız."

"Bugünlük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama bu pistin bize uymadığını en başından beri biliyorduk."