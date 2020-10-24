Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Leclerc, Ferrari’nin son haftalardaki güncellemelerinin gelişime yardımcı olduğunu doğrulayan bir dördüncülükle sıralama turlarını tamamlarken Vettel 15. sırada yer alabildi.

Sky Almanya’ya konuşan Vettel, Leclerc’in kendisinden kilometrelerce önde olduğunu söyledi.

Vettel, “Sadece beni yenmekle kalmadı. Farkllı bir sınıfta gibiydi. Deneyebileceğim her şeyi denedim. Attığım turlardan memnunum ancak yine de çok yavaşlar. Şu anda yapabileceğim daha fazla bir şey yok.”

“İkinci seanstaki ilk denememde iyi bir hissiyata sahiptim. Ancak ikinci denemelerde lastikler uygun sıcaklığa gelmedi. Üçüncü virajda blokaj yaşadım ve tur mahvoldu.”

“Neden lastikleri ısıtmada bu kadar sıkıntı yaşadığımı bilmiyorum ve bu, her seferinde farklı hissettiriyor. Dediğim gibi, araç ilk denemelerde iyi hissettiriyordu.”

“Orta hamurla ilk seanstaki derecemi kolayca tekrarlayabileceğimi düşündüm. Hedef buydu, ancak o kadar da kolay değildi.”

“Tüm hafta sonu boyunca yumuşak hamurda zorlandım. Lastikler çabuk bitiyordu.”

“Orta hamur daha dayanıklı gözüktü. İlk denemede iyi bir hissiyat vardı ve iyi bir tur attım. Sonrasında ise iyi bir tur atmanın kolay olacağını düşündüm. Ancak lastikleri çalıştıramadım.” ifadelerini kullandı.