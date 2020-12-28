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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

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Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon başında ayrılacağının açıklanmasının ardından sonraki ayları ve gelecek yıl düşündüğünü, Charles Leclerc'in ise sonraki yarışa odaklanabildiğini düşünüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari'deki son yılında oldukça zorlandı ve kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı.

Alman pilot, Türkiye GP'de podyuma çıkmasına rağmen genel olarak Charles Leclerc'in gerisinde kaldı ve Auto Motor und Sport'un analizine göre Vettel, yarışlarda Leclerc'ten ortalama olarak 11.8 saniye geride finiş gördü.

33 yaşındaki Alman pilotun takım arkadaşlarına geçildiği yıllar oldu ancak bu kadar geride kaldığı hiç görülmemişti.

Yine de Vettel, yaptığı açıklamalarda Leclerc'le aynı malzemeleri aldığı konusunda takıma güvendiğini söyledi.

Vettel, "Eşit malzemeler alıyoruz. Takıma ve garajdaki çocuklara güveniyorum."

"Sonunda gerçeği kronometre ortaya çıkarıyor. Araç genel anlamda araç içerisinde olması gerektiği gibi hissettirmiyordum. Benim için tutarlı şekilde sürmek zordu. Bazen iyiydi, bazense değil." dedi.

Ferrari Rusya GP'den itibaren yeni bir aero pakete geçiş yapmıştı.

O noktada Leclerc, "Araçta rahat hissediyorum. Son güncellemeler bana ve sürüş tarzıma yardımcı oluyor." derken, Vettel, "Charles ile aynı hissetmiyorum. Tutuş anlamında sahip olduğumdan daha farklı bir hisse sahip gibi görünüyor. Bu yüzden onun kadar hızlı süremiyorum." demişti.

Alman pilot, Leclerc'in çok iyi bir sürücü olduğunu kabul ediyor ama birlikte yarıştıkları son yılda tamamen farklı kafa yapılarında olduklarını söylüyor.

"Charles şimdiye kadar sahip olduğum en hızlı takım arkadaşı ve geleceğin adamı. Umarım Ferrari kendisine hak ettiği aracı sağlayabilir."

"Ayrıca onun Ferrari'deki amacı benden farklıydı. O, bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense bir sonraki aya ve hatta bir sonraki yıla bakıyordum."

Vettel özellikle aracın arka tarafıyla alakalı sorun yaşadığını söyledi.

"Şahsen normalde aracı mümkün olduğunca hızlı döndürmeye çalışıyorum. Bu sayede virajın ikinci kısmında daha iyi saldırabiliyorum. Ama aracın arka tarafında yeterince güven hissi yoktu."

Vettel, son yılın Ferrari'de geçirdiği dönemde elde ettiği başarılara gölge düşürmeyeceğini düşünüyor.

"Garajdaki ve fabrikadaki çocukları özleyeceğim. Geçen sezon elde ettiğimiz sonuçlar, birlikte geçirdiğimiz harika dönemi yansıtmıyor."

"Artık geleceği sabırsızlıkla bekliyorum."

Aston Martin teknik direktörü Andy Green ise Vettel'in sadece iyi bir ortama ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

"Herkes Sebastian'ın nasıl biri olduğunu biliyor. Kimse aracı nasıl [hızlı şekilde] süreceğini unutmaz. Sadece işinizi yapmak için doğru araca ve doğru insanlara sahip olmanız gerekiyor."

"Şu anda zorlandığı yer orası. Ona, bildiğimiz ve ondan beklediğimiz seviyeye geri dönmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlayabiliriz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel
Editör Иван Матушкин

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