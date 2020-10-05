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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Lauda, Nürburgring'den çok keyif alırdı"

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Vettel: "Lauda, Nürburgring'den çok keyif alırdı"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 takvimine Eifel GP'si ile geri dönüş yapan Nürburgring'e yeniden gidecek olmayı heyecanla beklediğini söyledi ve pist hakkında, Niki Lauda ile olan anılarını anlattı.

Doğanın kalbinde bulunması ve statüsü ile geçmişinden ötürü "yeşil cehennem" adını alan efsanevi Alman pistinde, çoğunluğu Nordschleife pist düzeninde olmak üzere 70'ten fazla sürücü hayatını kaybetti. 

En son 2013'te, GP pist düzeniyle Formula 1'e ev sahipliği yapan Nürbürgring'de yarış kazanan son isim ise Alman pilot Sebastian Vettel'di.

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Alman televizyonu RTL'ye konuşan Vettel, yarışı heyecanla beklediğini söyledi: "Bence Nürburgring'in bir mit haline gelen yanını sadece Nordschleife'da yaşayabilirsiniz."

"Ne yazık ki burada yarışamayacağız, sadece Grand Prix düzeninde yarışacağız. Ancak buna rağmen buraya geri gelecek olmak inanılmaz. Burası, hepimizin yarışmayı dilediği pistlerden bir tanesi."

"Grand Prix düzeni, gerçekten çok heyecanlı ve zorlayıcı bir pist, her zaman da Formula 1 takviminde yer alması gereken bir pist. Durumun böyle olmaması biraz can sıkıcı."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4/26

Lewis Hamilton, McLaren MP4/26

Fotoğraf: Sutton Images

Formula 1, en son 1976 yılında Nordschleife pist düzeninde yarıştı. Bu yarış ise, Rush filminin en heyecanlı noktalarından birine de sahne olan, Niki Lauda'nın neredeyse ölümcül olan kazasını yaptığı yarıştı.

4 kez dünya şampiyonu Vettel, Lauda'nın pist hakkında anlattığı anılardan bahsetti, ancak kaza hakkında konuşmaktan kaçındı: "O (Lauda), bana pistin saf bir macera olduğundan bahsetmişti. O zamanlarda araçtaki sürücü ve takım arasında hiçbir iletişim yoktu."

"Sürücüler yeşil cehennemde çoğu zaman yapayalnızlardı. Tamamen farklı bir zamandaydı, araçlar da farklıydı. Ancak Niki çok keyif almıştı. Her ne kadar üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa da, onun anılarının çok parlak olması beni oldukça fazla etkilemişti."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Efe Kahya

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