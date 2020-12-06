Vettel: "Lastikleri korumak yarış için kritik olacak"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarının ikinci bölümünde 13. en iyi dereceyi yaptı ve seansa ikinci bölümde veda etti.

Diğer tarafta Charles Leclerc harika bir tur atarak son bölüme kalmayı başardığı gibi, yarışa da dördüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Sakhir Pisti'nde lastiklere çok fazla yük bindiği için lastikler çok fazla aşınıyor ve yarışta yine çok sayıda pit stop olması bekleniyor.

Seansın ardından konuşan Vettel, hem kendi seansını değerlendirdi hem de yarış hakkında konuştu.

Dört kez dünya şampiyonu, "Bugün aracı sürerken, genel anlamda çok iyi hislere sahiptim ve bu yüzden neyin yanlış gittiğini gerçekten bilmiyorum. Düzlüklerde ve biraz da orta sektörde vakit kaybediyordum."

"Aslında ilk bölümün ardından kendime güveniyordum fakat sonrasında son bölüme kalmayı başaramadık. Bunun güç ünitesi değişikliğiyle ilgili olup olmadığını bilmiyorum."

"Yarışta lastikleri hayatta tutmak zor olacak ama bunu başarmamız gerekiyor çünkü yarış için kritik olacak. Lastik seçiminde özgürüz ve ne yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc ise şunları ekledi: "Dördüncülükten çok memnunum. Üçüncü seansın başında piste çıkmak istedik. Aslında bekleyebilirdik, fakat trafik riski vardı ve ayrıca ne yapacağım konusunda net bir fikre sahiptim."

"Bu yüzden hemen dışarı çıkmayı seçtim ve iyi bir tur atmayı başardım, ondan sonra da araçtan indim çünkü artık yeni lastiğim kalmamıştı ve gerçekçi olduğumuzda o turu geçemeyeceğimi biliyordum."

"Yarışa gelirsek, ikinci seansın çoğunu kaybettiğim için kendi adıma bilinmeyene doğru bir adım olduğunu söylemeliyim. Çünkü herhangi bir yarış simülasyonu yapmam mümkün değildi."

"Yine de bugün temponun iyi olduğunu düşünüyorum ve umarım yarışta da böyle olur. Buradaki en hızlı üçüncü araca sahip olduğumuzu sanmıyorum, ancak bu yarış başlangıç ​​pozisyonumdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum."