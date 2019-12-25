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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Lastikler bizi diğerlerinden daha fazla etkiledi"

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Vettel: "Lastikler bizi diğerlerinden daha fazla etkiledi"
Ekleyen:
, Editör
25 Ara 2019 17:37

Sebastian Vettel, 2019'daki lastiklerin Ferrari'yi diğer takımlara kıyasla daha fazla etkilediğini düşünüyor.

Sebastian Vettel ve Ferrari, sezona istedikleri başlangıcı yapamadılar ancak sezon öncesi testlerinden sonra beklenti çok yüksekti.

Vettel, 2019 aracında çok fazla kayma yaşadığını ima ederken, yeni lastiklerin kendilerini daha fazla etkilediğinin altını çizdi.

"Arka tarafın istikrarı söz konusu olduğunda, araç tamamen yere yapışmak zorunda değil, çünkü önden kaymayı sevmiyorum. Çok farklı şekilde düşünen birkaç sürücü var. Belki de eski sürücüler hakkında konuşmak daha kolay. Örneğin David Coulthard, tam bir önden kayma ustasıydı. Bu kadar önden kayma ile ile nasıl bu kadar hızlı sürebildiğini bilmiyorum. Çözümlerim tükenirdi. Bununla başa çıkabilen ve üstesinden gelen sürücüler var. Döndüğümde belirli bir noktaya kadar istikrarlı bir arka tarafa ihtiyacım var. Genel olarak arkadan kaymayı kaçmayı tercih ederim, o zaman onunla bazı şeyler yapabilirim ve daha hızlı olabilirim."

"Barcelona testlerine gerçekten çok iyi bir denge ile başladık ve bu yüzden aracın testlerin başında çok iyi hissettirdiğini söylemiştim. İlk yarışa gittiğimizde ise bunu kaybetmiş gibi göründük ve bunu tekrar kazanmak zaman aldı. Özellikle ayarlarda ilerleme kaydettik. Bu da iyi oldu. Testler ve yarış hafta sonu arasındaki temel farklar pist ve hava sıcaklığıydı. Oldukça büyük ve önemli bir farktı. Bu şekilde biraz ders çıkardık."

"Ufak tefek bazı problemler yaşadık. Bu zayıflıkların ortadan kaldırılması için her zaman ödün vermek gerekiyor. Bence iyi de iş çıkardık, ancak daha iyi bir denge olsa bile, üç veya dört aylık sürenin ardından artık yeterince rekabetçi olmadığımız ortaya çıktı."

"Kurallarla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Temelde bir şeylerin yanlış olduğunu da sanmıyorum. Basında tasarımın yanlış olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma olduğunu biliyorum ama temelde o kadar da kötü olduğunu sanmıyorum. Her zaman bir şeylerin kombinasyonudur. Lastikler bizi diğerlerine kıyasla daha çok etkilerdi. Bu bir bahane değil. Diğerleri lastikleri daha iyi idare etti ve biz yapamadık. Bu bahanemiz olamaz."

"Genel performans olarak gerideyiz. Tek bir şeyi daha iyi yapmakla ilgili bir durum değil. Bazı yerlerde dengeyi geliştirebilmek adına fikirlerimiz var. Ancak ciddi bir deneme yapana kadar neler olacağını bilemeyeceğiz."

"İlk testte iyiydik, hatta olağanüstüydük. İkinci haftada fark kapandı. Elbette yakın olacağını biliyorduk. İlk hafta aradaki fark 0.6-0.7 saniyeydi. İkinci testte durum daha yakındı. Sınırlarını zorlamaya başladıkça zayıflıklar ortaya çıktı ama ilk testten sonra göze çarpan bir şey yoktu."

"Mercedes'in gerisindeyiz ancak bu bizim bir şeyi kaçırmamız veya onların bir şeyi bizden daha iyi yaptığı anlamına gelmiyor. Her şey pek çok küçük şeye bağlı. Şu anda onların seviyesinde değiliz ama daha iyi ve sıkı çalışmak bize bağlı. Nerede kaybettiğimizi ve aracı geliştirmek için ne yapmamız gerektiğini bulmalıyız. Her şey bu kadar basit. Elbette kolay değil, analiz yapmak zor bir iş. Şimdilik yeterince güçlü olmadığımızı söyleyebilirim."

"Takım olarak istediğimiz yerde olmadığımız ve performans olarak geride olduğumuz açık. Bu bir gecede değişecek bir şey değil. İnsanlar sihirli bir çözüm bulmamızı umuyor. Bunu hep umarsınız. Bunu yapmak için fırsatlarımız da vardı... Yine de kolay değil. Mutlu değiliz, aksine kızgınız. Ama sinirlenmek kimseye yardım etmez. Olumlu şeylere bakmalıyız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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