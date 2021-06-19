Vettel: “Lastik basınçlarındaki değişiklik, herkesi aynı derecede etkiledi”

Aston Martin, Fransa’daki hafta sonu boyunca pek parlak bir performans sergileyememiş ve antrenman seansları boyunca gridin gerilerinde yer almışlardı.

Sıralama turlarına gelindiğinde ise Vettel, ilk bölümde 1:32.132’luk bir tur atarak ilk 10’da yer aldı. Fakat ikinci bölümde ise Vettel, istediği yol tutuşunu bulamadı ve 1:31.767 yaparak Alpine pilotu Esteban Ocon’un gerisinde 12. sıraya yerleşti.

Sıralamaların ardından, hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Vettel, “Bence ilk bölümde açıkçası gerçekten çok iyiydik. Kırmızı bayrak çıkmıştı ama oldukça iyi gidiyordum.”

“İkinci set lastikleri taktığımızda kırmızı bayrak çıktı ama şanslıydık ki ilk turda yeterince iyiydik. Ancak yumuşak lastiklerde denge orta lastiklere göre çok daha iyiydi.”

“Bu yüzden ikinci set lastiklerde aynı rahatlığı sağlamakta zorlandım. İkinci set lastikler, ilk set lastiklerden bile daha kötüydü.”

“Bu yüzden bence daha sonra üçüncü bölüme kalamamak bizi biraz hüsrana uğrattı.”

Vettel’e, bu yarış öncesinde Pirelli’nin Bakü’deki lastik patlamaları nedeniyle minimum lastik basıncını biraz artırması hakkında görüşleri soruldu ve şu cevabı verdi. "Dün bence iyi bir tur atamadık, bu yüzden durum harika görünmüyordu.”

“Bence sıralamalar, idare ederdi. Sanırım bir McLaren'a oldukça yakındık ve Renault'lar [Alpine] çok güçlü görünüyordu ki bu, aniden fark yaratıyor çünkü önümüzde iki araç daha vardı. Bakü'de bu noktada değillerdi, hatta Monako da bile. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama her neyse, açıkçası bu iyi ya da kötü, göründüğünden daha fazla bir fark yaratıyor.”

“Yarın göreceğiz, yarışta iyi olmalıyız. Lastik basıncındaki değişikliklerin aramızda büyük bir fark yarattığını sanmıyorum. Elbette hepimiz için oldukça fark yaratır ama özellikle sadece biri için değil."

Ayrıca, perşembe günü pilotlar Pirelli ile bir toplantıyı boykot ettiği için cuma günü gerçekleşen sürücüler toplantısına Pirelli patronu Isola da katılmıştı ve lastik patlaması olayı hakkında konuşulmuştu. Bunun ardından Vettel sözlerine bunun pek bir değişiklik yaratmadığını söyleyerek devam etti.

“Bence [Isola] bu durumu, olayı kendi açısından bir kez daha anlatmak için kullandı ve sadece bu kadardı.” yorumlarını yaptı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images