Vettel, lastik basıncı sorunuyla kötü bir sıralama geçirmiş

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Vettel, sıralamalar öncesindeki 3. antrenman seansında yağmur altında 3. hızlı turu atmıştı ve sıralamalarda da iyi bir sonuç alacak gibi duruyordu.

Ancak sıralamaların başlamasının ardından Vettel, aracının antrenmanlara göre tamamen farklı hissettirdiğini söyledi. Vettel, ilk seansta 17. sırada kalarak elendi. Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll de benzer sorunlar yaşadı.

Sıralamaların ardından Motorsport.com'un lastik hazırlığıyla ilgili bir sorun mu yaşadığını sorması üzerine Vettel, "Henüz bilmiyoruz. Ancak açık bir şekilde bir şeyler olmalı çünkü araç çok farklıydı."

"Sinir bozucu çünkü bu koşullarda gerçekten iyi bir sonuç alabilirdik ve hatta kuru zeminden daha iyi olabilirdik. Bilmiyorum, neler olduğuna bakmalıyız. Şu anda bir şey söylemek için erken."

"Ancak aracın ne kadar kötü hissettirdiğine bakarsak, bu kadar yavaş olmamız şaşırtıcı değil. Açıkçası acı verici." şeklinde cevap vermişti.

Vettel, yarış mühendisinin kendisine elendiklerini söylemesinin ardından sert bir şekilde cevap vermişti.

Telsiz mesajını yorumlayan Vettel, "Şu anda sakinleştim. Ancak şu anda sinirlenmenin ne anlamı var? Yağmurlu seanslardan birisiydi ve sevdiğiniz bir araca oturuyorsanız fark yaratabilirdiniz. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Bu fırsatı kaçırmış olduk."

"Öncelikle neler olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Araçta mı bir hasar var yoksa bir şeyleri mi yanlış yaptık bulmalıyız." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin track walk with team members and Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Daha sonra konuşan Krack ise lastik basınç sorununun muhtemel neden olduğunu, garajda yüksek basınç vurmalarının ardından pistin beklediklerinden hızlı kuruduğunu söyledi.

Krack, "Neler olduğuna bakıyoruz. Hiç yol tutuşu yoktu. Her iki pilotumuz piste çıktığında, yeterli yol tutuşuna sahip değillerdi. Pite geldiklerinde diğer sette ayarlama yaptık ancak benzer sorun yaşadık. Bunun lastik basıncıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz."

"Bu sabah çok fazla sürüş yaptık ancak sabah basınç bu kadar çok yükselmemişti. Basıncın yükselmesi için çok fazla tur atmamız gerekmişti."

"Koşulların çok benzer olduğunu düşündük ancak öğleden sonra pist üstünde 20 araç vardı ve muhtemelen bu sayede pist kurudu ya da pistin daha hızlı olmasını, beklediğimizden çok daha hızlı olmasını sağladı." dedi.

Krack, takımların 2022 yağmur lastikleriyle alakalı hâlâ kısıtlı bilgiye sahip olduklarını belirtti.

Krack, "Dürüst olmak gerekirse, bu lastikleri Barselona'daki ilk testte kullandık. Ardından Monako'da kullandık ancak orada kullanmakla, burada kullanmak aynı şey değil. Bu sebeple bu sabah, kaza yapma riski olsa da çok fazla sürüş yapmaya karar verdik."

"Ancak bu lastiklerle alakalı, özellikle soğukta çok fazla deneyimimiz yok çünkü Monako daha sıcaktı. Bu yüzden sabah seansını mümkün olduğu kadar çok öğrenme amaçlı kullandık."

"Ancak sonunda biraz yanlış yönde ilerledik." dedi.

Vettel, yarışa 17. sıradan başlayacak olsa da ilk 10'a girebileceğini söyledi.

Vettel, "İlerleyebileceğimizi ve muhtemelen puan kazanabileceğimizi düşünüyorum."

"Bekleyip görelim. Eski oyunu oynayacağız. Önümüzdeki bazı araçlardan muhtemelen daha hızlıyız, başlangıçta onların arkasında takılı kalabiliriz. Bu yüzden umarım iyi bir start alıp ardından stratejiyi çalıştırabiliriz."

"Tamamen beklenmedik bir şeyi yapıp birinci olmayacağız. Ancak uyanık olmamız lazım." dedi.